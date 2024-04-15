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Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня

Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня

15 апреля 2024, 08:11
Фото: 23.mchs.gov.ru
Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня
В Ростове-на-Дону под воду начали уходить улицы из-за начавшегося ливня, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Сильный дождь начался в понедельник, 15 апреля. При этом не все ливневки справляются со своими задачами, из-за чего дороги и тротуары начали уходить под воду.

В частности, огромные лужи появились на Сельмаше. Но водителей это не напугало и они продолжают движение.

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Сильный дождь начался в понедельник, 15 апреля.
Видео: ТГ канал Сельмаш

В региональном УГИБДД предупредили водителей, что ливни будут продолжаться весь день, а также во вторник. Всех призывают быть осторожными и внимательными.

А ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев предупреждал местных жителей о возможных подтоплениях территорий. Причиной назвали ветровой нагон волны.

До этого ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.

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