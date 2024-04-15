Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Сильный дождь начался в понедельник, 15 апреля. При этом не все ливневки справляются со своими задачами, из-за чего дороги и тротуары начали уходить под воду.
В частности, огромные лужи появились на Сельмаше. Но водителей это не напугало и они продолжают движение.
В региональном УГИБДД предупредили водителей, что ливни будут продолжаться весь день, а также во вторник. Всех призывают быть осторожными и внимательными.
А ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев предупреждал местных жителей о возможных подтоплениях территорий. Причиной назвали ветровой нагон волны.
До этого ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.