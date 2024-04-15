Ростовчанам рассказали, когда в город придет жара

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В понедельник, 15 числа, будет около +21 градуса и начнутся дожди. А скорость ветра увеличится до восьми метров в секунду.
Дождливо будет и в ночное время, а температура упадет до +13 градусов. Но днем осадки прекратятся, а воздух может прогреться до +26 градусов.
Самая жаркая погода в городе будет в среду, 17 апреля, когда температура поднимется до +29 градусов. А далее в Ростове похолодает.
В четверг и пятницу температура опустится до +21 градуса, а в субботу она упадет до +20 градусов.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».