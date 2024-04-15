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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Ростове-на-Дону воздух прогреется до +29 градусов к 17 апреля

Ростовчанам рассказали, когда в город придет жара

15 апреля 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону воздух прогреется до +29 градусов к 17 апреля

В Ростове-на-Дону в середине этой недели температура может подняться до +29 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник, 15 числа, будет около +21 градуса и начнутся дожди. А скорость ветра увеличится до восьми метров в секунду.

Дождливо будет и в ночное время, а температура упадет до +13 градусов. Но днем осадки прекратятся, а воздух может прогреться до +26 градусов.

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Самая жаркая погода в городе будет в среду, 17 апреля, когда температура поднимется до +29 градусов. А далее в Ростове похолодает.

В четверг и пятницу температура опустится до +21 градуса, а в субботу она упадет до +20 градусов.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дожди#Жара#Синоптики
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