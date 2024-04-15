Ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Он рассказал, что отправился на рыбалку в места, где караси являются редкостью. И он не ошибся, так как рыба активно шла на приманку.
«Рыбалка была как чрезвычайно интересной, так и сложной, потому что ветер оказался жуткий и дул прямо в лицо. Поклевки были на загляденье уверенными», — рассказал рыбак.
Он добавил, что ловил на большие крючки, так как ему хотелось особенную рыбу.
«Монстр-плотва взяла на огромного червяка. Итог — 7 рыб за три часа», — рассказал мужчина и добавил, что ветер усилился, поэтому он отправился домой. Пользователи в комментариях сообщили, что у него отличный улов и поздравили в этим.
Ранее донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды.