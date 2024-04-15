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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

Ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки

Ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки

15 апреля 2024, 09:15
Фото: ВК/Рыбалка в Ростове | Ростовской области
Ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки
Житель Ростовской области отправился на рыбалку и вернулся с богатым уловом, рассказал он в соцсетях.

Он рассказал, что отправился на рыбалку в места, где караси являются редкостью. И он не ошибся, так как рыба активно шла на приманку.

«Рыбалка была как чрезвычайно интересной, так и сложной, потому что ветер оказался жуткий и дул прямо в лицо. Поклевки были на загляденье уверенными», — рассказал рыбак.

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Он рассказал, что отправился на рыбалку в места, где караси являются редкостью. И он не ошибся, так как рыба активно плыла на приманку.Он рассказал, что отправился на рыбалку в места, где караси являются редкостью. И он не ошибся, так как рыба активно плыла на приманку.
Он рассказал, что отправился на рыбалку в места, где караси являются редкостью. И он не ошибся, так как рыба активно плыла на приманку.Он рассказал, что отправился на рыбалку в места, где караси являются редкостью. И он не ошибся, так как рыба активно плыла на приманку.
Он рассказал, что отправился на рыбалку в места, где караси являются редкостью. И он не ошибся, так как рыба активно плыла на приманку.
Фото: ВК/Рыбалка в Ростове | Ростовской области

Он добавил, что ловил на большие крючки, так как ему хотелось особенную рыбу.

«Монстр-плотва взяла на огромного червяка. Итог — 7 рыб за три часа», — рассказал мужчина и добавил, что ветер усилился, поэтому он отправился домой. Пользователи в комментариях сообщили, что у него отличный улов и поздравили в этим.

Ранее донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Улов#Рыбалка#Ростов#Карась
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