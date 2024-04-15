Ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки

«Монстр-плотва взяла на огромного червяка. Итог — 7 рыб за три часа», — рассказал мужчина и добавил, что ветер усилился, поэтому он отправился домой. Пользователи в комментариях сообщили, что у него отличный улов и поздравили в этим.