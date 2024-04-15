С начала года в Тульской области зарегистрировали 3,4 тысячи преступлений

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Особое внимание стоит обратить на то, что 1 204 преступления были совершены через интернет или посредством телефонных звонков. За последние три месяца наблюдается увеличение числа разбойных нападений и краж. Однако, количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя или в общественных местах, сократилось, пишет tsn24.ru.
Из всех зарегистрированных преступлений, только 61,8% удалось раскрыть. Преступники нанесли материальный ущерб, оцениваемый в 808,7 миллионов рублей.