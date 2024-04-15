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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

С начала года в Тульской области зарегистрировали 3,4 тысячи преступлений

15 апреля 2024, 10:19
С начала этого года в Тульской области зафиксировано 3,4 тысячи правонарушений. В их числе есть 338 уголовных преступлений, 111 из которых связаны с коррупцией, а 269 — с наркотиками. Эту информацию сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Особое внимание стоит обратить на то, что 1 204 преступления были совершены через интернет или посредством телефонных звонков. За последние три месяца наблюдается увеличение числа разбойных нападений и краж. Однако, количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя или в общественных местах, сократилось, пишет tsn24.ru.

Из всех зарегистрированных преступлений, только 61,8% удалось раскрыть. Преступники нанесли материальный ущерб, оцениваемый в 808,7 миллионов рублей.

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