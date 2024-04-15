С начала года в Тульской области зарегистрировали 3,4 тысячи преступлений

С начала этого года в Тульской области зафиксировано 3,4 тысячи правонарушений. В их числе есть 338 уголовных преступлений, 111 из которых связаны с коррупцией, а 269 — с наркотиками. Эту информацию сообщает пресс-служба местной прокуратуры.