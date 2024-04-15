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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Жилье в старом фонде Ростова подорожало до 5,4 млн рублей

Собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье

15 апреля 2024, 14:50
Фото: rostovgazeta.ru
Жилье в старом фонде Ростова подорожало до 5,4 млн рублей

Спрос на «вторичку» на рынке жилья в Ростове упал на треть

Вторичная недвижимость в Ростове продолжает дорожать, несмотря на значительное падение спроса, следует из данных «Авито Недвижимость».

Средняя цена на жилье в старом фонде составляет 5,4 миллиона рублей. Стоимость однокомнатных квартир в этом сегменте рынка достигла 4,5 миллиона рублей. За год рост цен составил 21%. Только за последний квартал «вторичка» подорожала на 4%.

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При этом спрос на квартиры в старом фонде упал за год на 33%. Сократилось и предложение — на 2% год к году.

Аналитики объясняют ситуацию тем, что покупатели активнее присматриваются к жилью в новостройках из-за льготных ипотечных программ. Продавцы же стали рассматривать квартиры как активы и «придерживают» их в надежде на дальнейший рост цен.

Ранее стало известно, как за год изменились цены на жилье в новостройках Ростова.

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