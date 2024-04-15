Собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Средняя цена на жилье в старом фонде составляет 5,4 миллиона рублей. Стоимость однокомнатных квартир в этом сегменте рынка достигла 4,5 миллиона рублей. За год рост цен составил 21%. Только за последний квартал «вторичка» подорожала на 4%.
При этом спрос на квартиры в старом фонде упал за год на 33%. Сократилось и предложение — на 2% год к году.
Аналитики объясняют ситуацию тем, что покупатели активнее присматриваются к жилью в новостройках из-за льготных ипотечных программ. Продавцы же стали рассматривать квартиры как активы и «придерживают» их в надежде на дальнейший рост цен.
Ранее стало известно, как за год изменились цены на жилье в новостройках Ростова.