rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Ростовской области самые высокие предлагаемые зарплаты достигли 350 тыс рублей

Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в Ростовской области

15 апреля 2024, 05:20
Фото: 1MI

В Ростовской области самые высокие предлагаемые зарплаты достигли 350 тыс рублей

В Ростовской области самые высокие зарплаты предлагают специалистам в ИТ-сфере, сообщает HH.ru.

Так, Java Developer готовы платить от 300 тысяч до 350 тысяч рублей до вычета налогов. От 150 тысяч рублей предлагают руководителю строительного проекта и ведущему программисту 1С.

А от 100 тысяч до 180 тысяч рублей может получать инженер ПНР сервисного отдела. Кроме того, зарплата геодезиста составляет 150 тысяч рублей, системного аналитика — 140 тысяч рублей.

Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Узнать подробнее

Некоторые работодатели находятся в Ростовской области, а другие — в различных регионах страны. Однако во многих вакансиях, особенно в сфере информационных технологий, доступны варианты удаленной работы или гибридного формата.

Ранее стало известно, кому в Ростове готовы платить по 200 тысяч рублей.

Читайте также:
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФЗарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяцСочинителю мемов в Ростове предложили зарплату в 70 тысяч рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплаты#Происшествия#ИТ-сфера
Подпишитесь
Развели свинарник: жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка
Сегодня, 08:20
Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня
Сегодня, 08:11
Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня
Сегодня, 08:11
Восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется в 7 млрд рублей
Сегодня, 06:34
Ростовчанам рассказали, когда в город придет жара
Сегодня, 05:40
"