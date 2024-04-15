Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Так, Java Developer готовы платить от 300 тысяч до 350 тысяч рублей до вычета налогов. От 150 тысяч рублей предлагают руководителю строительного проекта и ведущему программисту 1С.
А от 100 тысяч до 180 тысяч рублей может получать инженер ПНР сервисного отдела. Кроме того, зарплата геодезиста составляет 150 тысяч рублей, системного аналитика — 140 тысяч рублей.
Некоторые работодатели находятся в Ростовской области, а другие — в различных регионах страны. Однако во многих вакансиях, особенно в сфере информационных технологий, доступны варианты удаленной работы или гибридного формата.
Ранее стало известно, кому в Ростове готовы платить по 200 тысяч рублей.