rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Труп в машине обнаружили в центре Ростова-на-Дону

Труп в машине обнаружили в центре Ростова-на-Дону

15 апреля 2024, 12:38
Фото: unsplash
Труп в машине обнаружили в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в центральной части города обнаружили тело человека в легковом автомобиле, сообщает Donday.

По информации издания, утром 15 апреля на пересечении Фрунзе и Буденновского заметили автомобиль «Ока» с человеком внутри. Из самой машины якобы торчали ноги.

Увидевшие это ростовчане вызвали скорую, после чего приехал спецавтомобиль. По словам горожан, он простоял здесь несколько часов.

Еще один труп нашли на Парамоновских складах в Ростове
Узнать подробнее

В региональном УГИБДД рассказали, что аварий на этом участке не происходило.

Добавим, что официальной информации о найденном теле не поступало, она уточняется.

Ранее туп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в донском регионе. Рядом с телом лежали рыбацкие сапоги.

До этого труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Еще один труп нашли на Парамоновских складах в РостовеЖителя Ростовской области оставили без двери и холодильника из-за запаха труповПолуголый труп женщины нашли на Парамоновских складах в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автомобиль#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области устроили свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно
Сегодня, 15:13
Осы, черви и клещи: что еще съедают ростовчане вместе с любимыми ягодами
Сегодня, 10:44
В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году
Сегодня, 15:13
Ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области
Сегодня, 14:47
Собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье
Сегодня, 14:50
Риелтор предупредила о скачке цен на вторичную недвижимость в Ростове к лету
Сегодня, 11:28
"