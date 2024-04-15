Труп в машине обнаружили в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По информации издания, утром 15 апреля на пересечении Фрунзе и Буденновского заметили автомобиль «Ока» с человеком внутри. Из самой машины якобы торчали ноги.
Увидевшие это ростовчане вызвали скорую, после чего приехал спецавтомобиль. По словам горожан, он простоял здесь несколько часов.
В региональном УГИБДД рассказали, что аварий на этом участке не происходило.
Добавим, что официальной информации о найденном теле не поступало, она уточняется.
Ранее туп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в донском регионе. Рядом с телом лежали рыбацкие сапоги.
До этого труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону.