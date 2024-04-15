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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

Центр Ростова начнут массово перекрывать из-за репетиций парада Победы

Центр Ростова начнут массово перекрывать из-за репетиций парада Победы

15 апреля 2024, 12:54
Фото: mil.ru
Центр Ростова начнут массово перекрывать из-за репетиций парада Победы
Ограничения для транспорта появятся в Ростове из-за грядущих репетиций к параду 9 мая, сообщили в городской администрации.

Первая репетиция запланирована уже на 2 мая. С 18.00 мск до 01.00 мск проехать нельзя будет через Театральную площадь; Большую Садовую на отрезке от Театральной площади до Ворошиловского. Также в зону ограничений попадают улица Советская на участке от Карла Маркса до Театральной и 20-я Линия на участке от Шолохова
до Карла Маркса.

Репетиции парада будут идти в эти же часы 3 мая (резервный день) и 4 мая.

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7 мая готовиться к параду будут с 06.00 мск до 14.00 мск. Перекрывать для движения будут Театральную площадь; проспект Театральный на участке от Горького до Социалистической; Горького на участке от Крепостного до Театрального; Ченцова на участке от Театрального до Каяни; Большую Садовую на участке от Театральной площади до Ворошиловского; Советскую на участке от Карла Маркса до Театральной; улицу 20-я Линия на участке от Шолохова до Карла Маркса.

Уточняется также, что водители не смогут проехать в дни репетиций по Шолохова, Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому, Красноармейской, Ченцова, Кировскому и Театральному, когда по ним будет проходить механизированная колонна.

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