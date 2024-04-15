Центр Ростова начнут массово перекрывать из-за репетиций парада Победы

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Первая репетиция запланирована уже на 2 мая. С 18.00 мск до 01.00 мск проехать нельзя будет через Театральную площадь; Большую Садовую на отрезке от Театральной площади до Ворошиловского. Также в зону ограничений попадают улица Советская на участке от Карла Маркса до Театральной и 20-я Линия на участке от Шолохова
до Карла Маркса.
Репетиции парада будут идти в эти же часы 3 мая (резервный день) и 4 мая.
7 мая готовиться к параду будут с 06.00 мск до 14.00 мск. Перекрывать для движения будут Театральную площадь; проспект Театральный на участке от Горького до Социалистической; Горького на участке от Крепостного до Театрального; Ченцова на участке от Театрального до Каяни; Большую Садовую на участке от Театральной площади до Ворошиловского; Советскую на участке от Карла Маркса до Театральной; улицу 20-я Линия на участке от Шолохова до Карла Маркса.
Уточняется также, что водители не смогут проехать в дни репетиций по Шолохова, Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому, Красноармейской, Ченцова, Кировскому и Театральному, когда по ним будет проходить механизированная колонна.
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