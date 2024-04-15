Центр Ростова начнут массово перекрывать из-за репетиций парада Победы

7 мая готовиться к параду будут с 06.00 мск до 14.00 мск. Перекрывать для движения будут Театральную площадь; проспект Театральный на участке от Горького до Социалистической; Горького на участке от Крепостного до Театрального; Ченцова на участке от Театрального до Каяни; Большую Садовую на участке от Театральной площади до Ворошиловского; Советскую на участке от Карла Маркса до Театральной; улицу 20-я Линия на участке от Шолохова до Карла Маркса.