Ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Напомним, что с 2023 года в Ростовской области наблюдается массовое подтопление территорий грунтовыми водами.
По словам ученого, минувшее десятилетие было маловодным. Грунтовые воды вместе со стоком реки Дон находились на низких отметках. Поэтому серьезных проблем с подтоплением грунтовыми водами не наблюдалось.
Сегодня ученые пришли к пониманию, что с 2024 года намечается вступление в многоводный период. Это означает, что и осадки, и уровень воды в реках будут способствовать повышению уровня грунтовых вод.
«Были маловодные воды — не было грунтовых вод. Стал период повышенной водности — одновременно увеличился исток Дона и питание грунтовых вод», — разъясняет Михаил Болгов.
Собеседник добавляет, что подтопление грунтовыми водами — это естественный процесс. Когда половодье разливается, вода выходит на пойму. В низко расположенных территориях она начинает питать уровень грунтовых вод. Он и поднимается. Однако, по словам эксперта, проблема естественных подтоплений может усугубляться человеком.
«Одной из причин, почему уровень грунтовых вод поднимается выше естественных величин — это отсутствие ливневки», — говорит Михаил Болгов.
Однако, по словам собеседника, уровнем грунтовых вод можно управлять с помощью различных противофильтрационных мероприятия, дренажей. Но обычно такие мероприятия реализуются не на огромных территориях, а возле крупных объектов — там, где имеет смысл тратить большие деньги на снижение уровня подземных вод.
Напомним, что по информации в СМИ, Оренбург, после Орска, столкнулся с самым мощным наводнением в истории.
«В Орске разрушилась плотина. Почему — точные причины пока неизвестны. Но есть подозрения, что из-за брака при строительстве. Что-то не так было сделано. Скорее всего, не выполнили подготовку грунта», — делится мыслями собеседник.
А вот в Оренбурге, по словам эксперта, нет плотин, но там есть защитные сооружения. Поэтому город начало топить на отметках выше расчетных.
«В Оренбурге реализовался катастрофический сценарий наводнения. Но такое бывает. Это естественный режим наших рек. Было много снега и он быстро таял. По экстремальному сценарию формируется весеннее половодье и затапливает прибрежные территории. Здесь как раз-таки наблюдается серьезный случай, когда вода превысила уровень особо опасного явления», — констатирует ученый.
В Ростовской области, по мнению эксперта, не следует опасаться чего-то подобного или непредсказуемого.
«И хотя абсолютно безопасных сооружений не существует, за состоянием плотин, как у Цимлянской ГЭС, ведется тщательный мониторинг», — резюмирует Михаил Болгов.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие территории Ростовской области может затопить во время весенних паводков.