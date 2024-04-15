Ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области

Однако, по словам собеседника, уровнем грунтовых вод можно управлять с помощью различных противофильтрационных мероприятия, дренажей. Но обычно такие мероприятия реализуются не на огромных территориях, а возле крупных объектов — там, где имеет смысл тратить большие деньги на снижение уровня подземных вод.