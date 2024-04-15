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В РЭО рассказали о начале приема заявок на «Зеленую премию» с 17 апреля

В РЭО рассказали о начале приема заявок на «Зеленую премию» с 17 апреля

15 апреля 2024, 16:23
Фото: reo.ru
По заявлению, сделанному гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, регистрация экопроектов для участия в «Зеленой премии» начнется через два дня. Ежегодная «Зеленая премия» РЭО проводится уже в четвертый раз.

Согласно информации, предоставленной главой РЭО, в 2021 году от участников премии было получено порядка 1000 заявок, а в течение следующих двух лет они ежегодно направляли на рассмотрение более 3000 экопроектов. В этом году организаторы ожидают еще больше заявок, поскольку вовлеченность граждан в экологическую повестку в России растет. «Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — резюмировал Буцаев.

Как сообщает NewsNN.ru, претендентами на получение премии станут физические лица и компании, а также культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, работающие над экологическими проектами в сфере охраны природы.

Главной задачей события в текущем году является выбор оптимальных практик, проектов, достижений и лучших инноваций, лидеров и общественных проектов в таких областях, как устойчивое развитие, обращение с ТКО и осознанное потребление, а также экологическое просвещение и распространение среди населения ответственного отношения к природе.

По словам руководителя пиар-блока РЭО Дмитрия Бойко, в 2024 году организаторы несколько реорганизовали мероприятие для повышения интереса к нему и расширили его масштабы. Например, пополнился перечень номинаций, а пристальное внимание организаторов будет направлено на поиск лидеров в сфере экологии.

Победители и призеры «Зеленой премии» получают финансовое вознаграждение с 2022 года. При этом двухгодичный призовой фонд составил более 9 млн рублей — 3,45 млн рублей в 2022 году и 5,8 млн рублей в прошлом. Очень скоро будет озвучен размер призового фонда этого года.

17 апреля в 15:30 в столичном медиацентре «МИСиС» по адресу: Ленинский проспект, 6, стр. 7, пройдет открытие «Зеленой премии — 2024». На мероприятии будут присутствовать гендиректор РЭО, представители власти и бизнесмены, а также победители и члены жюри «Зеленой премии» минувшего года.

#Общество
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