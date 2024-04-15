В РЭО рассказали о начале приема заявок на «Зеленую премию» с 17 апреля

Согласно информации, предоставленной главой РЭО, в 2021 году от участников премии было получено порядка 1000 заявок, а в течение следующих двух лет они ежегодно направляли на рассмотрение более 3000 экопроектов. В этом году организаторы ожидают еще больше заявок, поскольку вовлеченность граждан в экологическую повестку в России растет. «Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — резюмировал Буцаев.