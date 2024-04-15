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В Ростове-на-Дону запретят стоянку на улице Освобождения

В Ростове-на-Дону запретят стоянку на улице Освобождения

15 апреля 2024, 06:53
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону запретят стоянку на улице Освобождения
На улице Освобождения в Ростове-на-Дону запретят стоянку и остановку машин с 1 мая, сообщили в городском Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

На улице Освобождения в городе Ростов-на-Дону введут запрет на стоянку и остановку автомобилей. Запреты вступят в силу с 1 мая и будут действовать на участке Освобождения, 5А до Тоннельной улицы.

Такие меры были приняты для того, чтобы улучшить проходимость транспорта. в Связи с этим водителей предупредили о необходимости заранее планировать свой маршрут.

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Ранее стало известно, что по всему Ростову будут перекрывать десятки дорог из-за масштабного ремонта. Работы на многих участках уже были начаты и продлятся несколько месяцев. Ремонт дорог в городе продлится до октября.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Транспорт#Парковка#Водители#Маршрут#Остановка
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