В Ростове-на-Дону запретят стоянку на улице Освобождения

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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На улице Освобождения в городе Ростов-на-Дону введут запрет на стоянку и остановку автомобилей. Запреты вступят в силу с 1 мая и будут действовать на участке Освобождения, 5А до Тоннельной улицы.
Такие меры были приняты для того, чтобы улучшить проходимость транспорта. в Связи с этим водителей предупредили о необходимости заранее планировать свой маршрут.
Ранее стало известно, что по всему Ростову будут перекрывать десятки дорог из-за масштабного ремонта. Работы на многих участках уже были начаты и продлятся несколько месяцев. Ремонт дорог в городе продлится до октября.