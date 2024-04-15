В Ростове сданы первые дома в России по проекту КРТ на федеральных землях Дом. РФ

Новые дома — это свыше 23 тысяч квадратных метров комфортного жилья. На внутренней территории реализовали «безбарьерную среду», а концепция «двор без машин» обеспечивает безопасные прогулки для всех жителей. Игровая площадка в форме большого дирижабля сразу понравилась самым маленьким жителям квартала. Рядом с ней — зоны для активных тренировок и спокойного отдыха. Для удобства жителей в доме есть подземный паркинг, на который можно спуститься со своего этажа.