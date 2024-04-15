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В Ростове сданы первые дома в России по проекту КРТ на федеральных землях Дом. РФ

В Ростове сданы первые дома в России по проекту КРТ на федеральных землях Дом. РФ

15 апреля 2024, 12:37
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Реклама. ООО «ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН» . erid: LjN8K4gxP
В Ростове-на-Дону сданы первые дома жилого комплекса «61 Квартал», возведением которого занимается ГК «ЮгСтройИнвест». Ключи от комфортных квартир получили 458 семей донской столицы.

Новый микрорайон — первый пример в России реализации федерального механизма «Комплексное развитие территорий» по итогам аукциона ДОМ.РФ. Основные задачи проекта — развитие городов, повышение качества и комфорта городской среды, развитие всей необходимой инфраструктуры и благоустройство территорий. Программа масштабно реализуется по всей стране. Только ДОМ.РФ заключено 42 договора по проектам КРТ, в рамках которых планируется построить 5,5 млн кв. м жилья, — отметил Анатолий Азизов, управляющий директор ДОМ.РФ.

Застройщик первым в Ростовской области приступил к реализации программы. Строительство 10 домов на площади свыше 11 гектаров, переданной инвестору через аукцион ДОМ.РФ, началось в декабре 2022 года. Вместе с комфортным жильем за счет собственных средств компания возводит всю необходимую социальную инфраструктуру.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

— В настоящее время активными темпами ведется строительство детского сада на 200 мест, окончание которого запланировано в этом году. Уже началось возведение школы для начальных классов на 300 учеников. Также в микрорайоне запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что механизм комплексного развития территорий является эффективным инструментом развития городских пространств и формирования комфортной городской среды, — поделился Игорь Папко, директор «СЗ-1 „ЮСИ Дон“.

Новые дома — это свыше 23 тысяч квадратных метров комфортного жилья. На внутренней территории реализовали «безбарьерную среду», а концепция «двор без машин» обеспечивает безопасные прогулки для всех жителей. Игровая площадка в форме большого дирижабля сразу понравилась самым маленьким жителям квартала. Рядом с ней — зоны для активных тренировок и спокойного отдыха. Для удобства жителей в доме есть подземный паркинг, на который можно спуститься со своего этажа.

Новоселов впечатлил не только новый дом, но и масштабный праздник с анимационной программой, мастер-классами и угощениями, который застройщик устроил первым жителям квартала.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

ГК «ЮгСтройИнвест» — лидер на Юге России. В Ростове-на-Дону застройщиком построено больше 1 миллиона квадратных метров жилья. Компания известна масштабными проектами на территории старого аэропорта: умный квартал «Полет» и «Сияние». И первым микрорайоном на Левом берегу — кварталом у реки «Левобережье».

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