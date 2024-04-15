В Ростове спасли зрение мальчику, повредившего себе лицо бензопилой

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Ребенок увидел, как во дворе работали бензопилой. Он тоже захотел «отпилить палочку». Однако из-за неосторожности бензопила прошла по его лицу.
Мальчика доставили в больницу с рваными ранами правой половины лица. Повреждены оказались и кости лицевого скелета. Ситуация осложнялась загрязнением раны и полным рассечением обоих век правого глаза.
Врачи смогли выполнить пластику лица ребенка. Благодаря их стараниям у него на лице останутся лишь узенькие шрамы. Восстановить зрение мальчика помогли офтальмологи. Сейчас ребенок уже выписан домой.
Ранее в Новочеркасске Ростовской области бродячая собака бросилась на 5-летнюю девочку и покусала за лицо. Ребенка доставили в местную больницу.