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Updated Сегодня, 15:17

Девятилетний мальчик едва не потерял зрение из-за неосторожного обращения с бензопилой

В Ростове спасли зрение мальчику, повредившего себе лицо бензопилой

15 апреля 2024, 15:15
Фото: pxhere.com
Девятилетний мальчик едва не потерял зрение из-за неосторожного обращения с бензопилой
Девятилетний мальчик едва не потерял зрение из-за неосторожного обращения с бензопилой, рассказали в Минздраве Ростовской области.

Ребенок увидел, как во дворе работали бензопилой. Он тоже захотел «отпилить палочку». Однако из-за неосторожности бензопила прошла по его лицу.

Мальчика доставили в больницу с рваными ранами правой половины лица. Повреждены оказались и кости лицевого скелета. Ситуация осложнялась загрязнением раны и полным рассечением обоих век правого глаза.

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Врачи смогли выполнить пластику лица ребенка. Благодаря их стараниям у него на лице останутся лишь узенькие шрамы. Восстановить зрение мальчика помогли офтальмологи. Сейчас ребенок уже выписан домой.

Ранее в Новочеркасске Ростовской области бродячая собака бросилась на 5-летнюю девочку и покусала за лицо. Ребенка доставили в местную больницу.

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