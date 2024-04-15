В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году

Что касается аренды земельного участка, то тут спрос вырос на 22%. На 12% стало больше предложений участков, предлагаемых под такие условия. Цена же при этом упала на 25%. Сейчас арендовать участок в регионе можно в среднем за 15 тысяч рублей в месяц.