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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году

В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году

15 апреля 2024, 15:13
Фото: Unsplash
В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году

Спрос на покупку земли в Ростовской области вырос на треть за год

Средняя стоимость участка земли под индивидуальное жилое строительство в Ростовской области перевалила за два миллиона рублей, следует из данных «Авито Недвижимость», предоставленных RostovGazeta.

При этом средняя стоимость дачного участка или участка в СНТ составляет 1,1 миллиона рублей. Спрос на покупку участков земли в Ростовской области за год вырос на 31%. Цена же земли выросла на 33%. Год к году увеличилось и предложение на рынке — в среднем на 8%.

Что касается аренды земельного участка, то тут спрос вырос на 22%. На 12% стало больше предложений участков, предлагаемых под такие условия. Цена же при этом упала на 25%. Сейчас арендовать участок в регионе можно в среднем за 15 тысяч рублей в месяц.

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Аналитики отмечают, что спрос на покупку своего участка под строительство растет из-за выгодных условий сельской ипотеки. Брать ее порой выгоднее, чем оформлять кредит на жилье в новостройке. По этой причине жители склоняются к строительству собственного дома, нежели покупки квартиры.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской стали реже покупать частные дома из-за цен.

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