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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Аномальные температуры ожидаются в Ростовской области в апреле

Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в Ростовской области в апреле

15 апреля 2024, 10:31
Фото: rostovgazeta.ru
Аномальные температуры ожидаются в Ростовской области в апреле

Синоптик Вильфанд заявил о начале лета в Ростовской области в апреле

В Ростовской области на следующей неделе наступит летняя погода, рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что температура поднимется до +26 градусов. В целом на юге страны будут очень высокие температуры для этого времени года.

«Это предупреждение распространяется на все ЮФО: и Ростовскую область, и Кубань, и Крым», — рассказал ТАСС Вильфанд.

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Добавим, что сейчас Ростов-на-Дону заливает дождями, а дороги уходят под воду. Прогноз неблагоприятной погоды распространяется и на вторник.

О возможных подтоплениях говорил глава Таганрога, в зоне риска сейчас находятся прибрежные территории.

Ранее эколог рассказал, какие территории донского региона может затопить при паводках.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температуры
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