Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в Ростовской области в апреле

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Он рассказал, что температура поднимется до +26 градусов. В целом на юге страны будут очень высокие температуры для этого времени года.
«Это предупреждение распространяется на все ЮФО: и Ростовскую область, и Кубань, и Крым», — рассказал ТАСС Вильфанд.
Добавим, что сейчас Ростов-на-Дону заливает дождями, а дороги уходят под воду. Прогноз неблагоприятной погоды распространяется и на вторник.
О возможных подтоплениях говорил глава Таганрога, в зоне риска сейчас находятся прибрежные территории.
Ранее эколог рассказал, какие территории донского региона может затопить при паводках.