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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Центральный автовокзал в Ростове пообещали открыть в сентябре

Власти показали, как выглядит строящийся Центральный автовокзал в Ростове

15 апреля 2024, 17:18
Фото: Правительство Ростовской области
Центральный автовокзал в Ростове пообещали открыть в сентябре

Центральный автовокзал в Ростове пообещали открыть в сентябре

Центральный областной автовокзал будет обслуживать маршруты как в пределах региона, так и международные, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вокзал появится на месте старого аэропорта Ростова. Сейчас там активно ведут работы. Транспортный узел свяжет потоки городского, межрегионального и международного транспорта.

Территория строящегося автовокзалаТерритория строящегося автовокзала
Территория строящегося автовокзала Территория строящегося автовокзала
Территория строящегося автовокзала Территория строящегося автовокзала
Территория строящегося автовокзала Территория строящегося автовокзала
Территория строящегося автовокзала Территория строящегося автовокзала
Территория строящегося автовокзала Территория строящегося автовокзала
Территория строящегося автовокзала
Фото: Правительство Ростовской области

Открыть вокзал планируют в сентябре, ко Дню рождения Ростова. Подрядчик уже заканчивает чистовую отделку помещений, обустраивает перроны.

Известно, что на вокзале установят автоматизированные билетные кассы.

Губернатор Василий Голубев поручил активнее информировать жителей о скором открытии автовокзала.

Ранее сообщалось, что перевозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове.

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