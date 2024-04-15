Власти показали, как выглядит строящийся Центральный автовокзал в Ростове

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Вокзал появится на месте старого аэропорта Ростова. Сейчас там активно ведут работы. Транспортный узел свяжет потоки городского, межрегионального и международного транспорта.
Открыть вокзал планируют в сентябре, ко Дню рождения Ростова. Подрядчик уже заканчивает чистовую отделку помещений, обустраивает перроны.
Известно, что на вокзале установят автоматизированные билетные кассы.
Губернатор Василий Голубев поручил активнее информировать жителей о скором открытии автовокзала.
Ранее сообщалось, что перевозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове.