Восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется в 7 млрд рублей

Для восстановления аэропорта в городе Волгодонске потребуется приблизительно 7 миллиардов рублей. По словам Дерябкина, власти Ростовской области планируют вернуться к инициативе по перезапуску аэропорта в ближайшем будущем. Он отметил, что задача для региона попасть в программу финансирования для региональных аэропортов, которая ранее была озвучена президентом страны Владимиром Путиным. Дерябкин добавил, что инициатива должна быть губернаторской.