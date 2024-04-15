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Восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется 7 млрд рублей

Восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется в 7 млрд рублей

15 апреля 2024, 06:34
Фото: Дмитрий Николенко/cc0/wikimedia.org
Восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется 7 млрд рублей
В власти Ростовской области планируют вернуться к вопросу о перезапуске аэропорта в Волгодонске, сейчас ведутся поиски инвесторов для реализации проекта, пишет РБК со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктора Дерябкина.

Для восстановления аэропорта в городе Волгодонске потребуется приблизительно 7 миллиардов рублей. По словам Дерябкина, власти Ростовской области планируют вернуться к инициативе по перезапуску аэропорта в ближайшем будущем. Он отметил, что задача для региона попасть в программу финансирования для региональных аэропортов, которая ранее была озвучена президентом страны Владимиром Путиным. Дерябкин добавил, что инициатива должна быть губернаторской.

Власти приступили к поискам инвесторов для реализации этого проекта. Однако сроки принятия окончательного решения по аэропорту не названы.

Напомним, аэропорт «Волгодонск» был закрыт в 90-е годы. Власти региона и представители бизнес-сообщества неоднократно возвращались к обсуждению возможного восстановления объекта, как важнейшего транспортного узла в восточной части Ростовской области. В 2019 году проведено исследование «Росэнергоатома», подтвердившее целесообразность возобновления работы аэропорта.

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Предполагается, что пассажиропоток может составить около 60 тысяч человек. Стоимость работ по восстановлению оценивается в 6,3 миллиарда рублей.

В феврале власти региона также опубликовали план развития воздушного транспорта, согласно которому дончане могут рассчитывать на появление пяти аэропортов в Белой Калитве, Ремонтном, Сальске, Волгодонске и станице Вешенской.

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону остается закрытым с февраля 2022 года. Жители региона вынуждены летать из Минеральных Вод, Ставрополя и Сочи, что доставляет определенные неудобства.

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