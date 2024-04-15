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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Врачи решили оставить народного артиста Юрия Куклачёва в реанимации

15 апреля 2024, 10:33
Врачи приняли решение оставить Юрия Куклачёва, народного артиста РСФСР, в реанимации после того, как он перенёс серьёзный инфаркт.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представительницы артиста Ольги Кардокене. По её словам, состояние Куклачёва стабильное.

Куклачёву стало плохо вечером 12 апреля, на его юбилейном концерте. Он был доставлен в больницу скорой помощью с жалобами на проблемы с сердцем. Позже, сын Куклачёва Дмитрий сообщил RT, что у артиста идёт на поправку, пишет RT.

Сам Юрий Куклачёв рассказал, что в ходе операции ему было установлено пять стентов на сердце.

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