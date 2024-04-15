Врачи решили оставить народного артиста Юрия Куклачёва в реанимации

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представительницы артиста Ольги Кардокене. По её словам, состояние Куклачёва стабильное.
Куклачёву стало плохо вечером 12 апреля, на его юбилейном концерте. Он был доставлен в больницу скорой помощью с жалобами на проблемы с сердцем. Позже, сын Куклачёва Дмитрий сообщил RT, что у артиста идёт на поправку, пишет RT.
Сам Юрий Куклачёв рассказал, что в ходе операции ему было установлено пять стентов на сердце.