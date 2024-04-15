Врачи решили оставить народного артиста Юрия Куклачёва в реанимации

Куклачёву стало плохо вечером 12 апреля, на его юбилейном концерте. Он был доставлен в больницу скорой помощью с жалобами на проблемы с сердцем. Позже, сын Куклачёва Дмитрий сообщил RT, что у артиста идёт на поправку, пишет RT.