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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Банк «Центр-инвест» объявил о первом в России выпуске ЦФА с залогом недвижимости

Банк «Центр-инвест» объявил о первом в России выпуске ЦФА с залогом недвижимости

16 апреля 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Банк «Центр-инвест» выступил организатором выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в форме денежного требования под залог недвижимости.

В рамках пилотного проекта банк привлек первого эмитента и управляющего залогом из числа своих клиентов, обеспечил успешное размещение цифровых финансовых активов с последующей регистрацией в Росреестре.

В соответствии с рекомендациями рабочей группы Ассоциации ФинТех (АФТ) банк «Центр-инвест» наладил на платформе «Токеон» выпуск ЦФА в форме денежного требования под залог недвижимости.

Размещение выпуска ЦФА и регистрация залога стали первым этапом работы над пилотным проектом по финансированию малых и средних предприятий при помощи цифровых финансовых активов.

От организатора требовалось обеспечить прохождение всех стадий размещения ЦФА с регистрацией залога недвижимого имущества в Росреестре и открытием применения такого вида финансирования в целях защиты интересов эмитентов и инвесторов ЦФА.

Зампред совета директоров банка «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов отметил, что ЦФА с залогом недвижимости обладают потенциалом для того, чтобы стать новым рынком финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. По словам Богданова, выпуск ЦФА может служить подтверждением готовности банка «Центр-инвест» к внедрению современных цифровых технологий в работу и открытию новых перспектив взаимодействия с клиентами и инвесторами.

Цифровые финансовые активы представляют собой новый инструмент для инвестиций и удостоверения цифровых прав на основе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. В декабре 2023 года банк «Центр-инвест» успешно разместил ЦФА на площадке Московской биржи и отрегулировал внутренние процедуры для дальнейшего широкого применения инструмента.

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