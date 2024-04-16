Банк «Центр-инвест» объявил о первом в России выпуске ЦФА с залогом недвижимости

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В рамках пилотного проекта банк привлек первого эмитента и управляющего залогом из числа своих клиентов, обеспечил успешное размещение цифровых финансовых активов с последующей регистрацией в Росреестре.
В соответствии с рекомендациями рабочей группы Ассоциации ФинТех (АФТ) банк «Центр-инвест» наладил на платформе «Токеон» выпуск ЦФА в форме денежного требования под залог недвижимости.
Размещение выпуска ЦФА и регистрация залога стали первым этапом работы над пилотным проектом по финансированию малых и средних предприятий при помощи цифровых финансовых активов.
От организатора требовалось обеспечить прохождение всех стадий размещения ЦФА с регистрацией залога недвижимого имущества в Росреестре и открытием применения такого вида финансирования в целях защиты интересов эмитентов и инвесторов ЦФА.
Зампред совета директоров банка «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов отметил, что ЦФА с залогом недвижимости обладают потенциалом для того, чтобы стать новым рынком финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. По словам Богданова, выпуск ЦФА может служить подтверждением готовности банка «Центр-инвест» к внедрению современных цифровых технологий в работу и открытию новых перспектив взаимодействия с клиентами и инвесторами.
Цифровые финансовые активы представляют собой новый инструмент для инвестиций и удостоверения цифровых прав на основе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. В декабре 2023 года банк «Центр-инвест» успешно разместил ЦФА на площадке Московской биржи и отрегулировал внутренние процедуры для дальнейшего широкого применения инструмента.