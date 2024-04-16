Банк «Центр-инвест» объявил о первом в России выпуске ЦФА с залогом недвижимости

Зампред совета директоров банка «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов отметил, что ЦФА с залогом недвижимости обладают потенциалом для того, чтобы стать новым рынком финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. По словам Богданова, выпуск ЦФА может служить подтверждением готовности банка «Центр-инвест» к внедрению современных цифровых технологий в работу и открытию новых перспектив взаимодействия с клиентами и инвесторами.