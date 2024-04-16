Бизнесмен из 3 кг курицы «сделал» три тонны продукции в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Во время проверки выявили нарушения закона в сфере ветеринарии. Дело в том, что в оформленной документации оказалось несоответствие.
В ней говорилось, что из трех килограммов тушки цыпленка-бройлера удалось сделать три тонны тушки потрошенной замороженной. Хотя фактически это невозможно.
«Этот факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при процессе производства, что считается нарушением», — говорится в публикации.
Отмечается, что бизнесмену объявили предостережение о том, что нельзя нарушать правила. Ему предложили принять необходимые меры.
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