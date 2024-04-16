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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Бизнесмен из 3 кг курицы «сделал» три тонны продукции в Ростовской области

Бизнесмен из 3 кг курицы «сделал» три тонны продукции в Ростовской области

16 апреля 2024, 13:06
Фото: Unsplash
Бизнесмен из 3 кг курицы «сделал» три тонны продукции в Ростовской области
В Ростовской области выявили нарушения при производстве мясной продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Во время проверки выявили нарушения закона в сфере ветеринарии. Дело в том, что в оформленной документации оказалось несоответствие.

В ней говорилось, что из трех килограммов тушки цыпленка-бройлера удалось сделать три тонны тушки потрошенной замороженной. Хотя фактически это невозможно.

«Этот факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при процессе производства, что считается нарушением», — говорится в публикации.

Стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области
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Отмечается, что бизнесмену объявили предостережение о том, что нельзя нарушать правила. Ему предложили принять необходимые меры.

Ранее стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бизнесмен#Производство#Мясная продукция#Курица
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