Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 17 апреля

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Воду отключат с 9 утра и ее не будет в течение суток. Это коснется улиц Мадояна, Приамурская, Лесная, Еременко.
В это время рабочие проведут переподключение построенного водопровода. Кроме того, в городе отключения пройдут с 8 часов 17 апреля до 8 утра 18 числа. Это коснется части проспекта 40-летия Победы.
В том числе ограничения введут в детских садах №291, 295, 315, школе №106. На этот период снизят давление на пересечении Цусимского и проспекта 40-летия Победы, 320.
Ранее стало известно, что подъем воды в реке Дон может грозить подтоплениями в Ростовской области.