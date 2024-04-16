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Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 17 апреля

Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 17 апреля

16 апреля 2024, 05:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах города отключат водоснабжение 17 апреля, сообщает Ростовводоканал.

Воду отключат с 9 утра и ее не будет в течение суток. Это коснется улиц Мадояна, Приамурская, Лесная, Еременко.

В это время рабочие проведут переподключение построенного водопровода. Кроме того, в городе отключения пройдут с 8 часов 17 апреля до 8 утра 18 числа. Это коснется части проспекта 40-летия Победы.

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В том числе ограничения введут в детских садах №291, 295, 315, школе №106. На этот период снизят давление на пересечении Цусимского и проспекта 40-летия Победы, 320.

Ранее стало известно, что подъем воды в реке Дон может грозить подтоплениями в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Отключение воды#Водоснабжение
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