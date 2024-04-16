Два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
ДТП случилось вечером 16 апреля. Автобусы №78 и №83 торопились на конечную остановку, чтобы первыми забрать побольше пассажиров. Один из автобусов попытался обогнать другой, в результате чего транспортные средства столкнулись.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет. На видео с места событий видно, что небольшие механические повреждения получил лишь транспорт. В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.
Данные о происшествии будут уточняться.
Ранее фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон».