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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Автобусы №78 и №83 столкнулись в Ростове

Два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей

16 апреля 2024, 16:03
Фото: для иллюстрации / 1MI
Автобусы №78 и №83 столкнулись в Ростове
Автобусы №78 и №83 столкнулись в Ростове, видео с места событий предоставил Telegram-канал «Че по Ростову?».

ДТП случилось вечером 16 апреля. Автобусы №78 и №83 торопились на конечную остановку, чтобы первыми забрать побольше пассажиров. Один из автобусов попытался обогнать другой, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. На видео с места событий видно, что небольшие механические повреждения получил лишь транспорт. В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.

Автобусы №78 и №83 столкнулись в Ростове
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Че по Ростову?»

Данные о происшествии будут уточняться.

Ранее фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон».

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