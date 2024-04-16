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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

В Ростовской области неравнодушные прохожие спасли брошенных малолетних детей

Двух раздетых потерявшихся маленьких детей нашли в поселке Ростовской области

16 апреля 2024, 08:32
Фото: Unsplash
В Ростовской области неравнодушные прохожие спасли брошенных малолетних детей
В поселке Грэс в Красном Сулине неравнодушные люди спасли двоих потерявшихся детей, которые блуждали по улицам, сообщает телеграм-канал Don Mash.

Прохожие обратили внимание на замерзших и грязных мальчика и девочку, возрастом 1,5 и 3 года соответственно.

Проезжавшая мимо женщина не увидела родителей малышей и решила временно взять их к себе домой, чтобы они смогли прогреться, поесть, а затем доставила их в местные органы опеки.

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В Ростовской области неравнодушные прохожие спасли брошенных малолетних детей
Видео: ТГ don_mash

По предварительной информации, мать детей установили. В настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Ранее стало известно, что о спасении мальчика, который случайно поранился бензопилой.

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