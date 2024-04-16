Двух раздетых потерявшихся маленьких детей нашли в поселке Ростовской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Прохожие обратили внимание на замерзших и грязных мальчика и девочку, возрастом 1,5 и 3 года соответственно.
Проезжавшая мимо женщина не увидела родителей малышей и решила временно взять их к себе домой, чтобы они смогли прогреться, поесть, а затем доставила их в местные органы опеки.
По предварительной информации, мать детей установили. В настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав.
Ранее стало известно, что о спасении мальчика, который случайно поранился бензопилой.