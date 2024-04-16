ЕР анонсировала начало подготовки к летнему этапу спортмарафона «Сила России»

Председатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что мероприятия марафона пройдут в дни традиционных летних праздников, таких как День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, а также День физкультурника. В рамках марафона планируются фестивали для семей, занятия с чемпионами и командные соревнования. Каждый регион может внести в программу свои мероприятия, уделив внимание традиционным национальным спортивным играм. Об этом информирует mkset.ru.