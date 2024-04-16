ЕР анонсировала начало подготовки к летнему этапу спортмарафона «Сила России»

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Председатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что мероприятия марафона пройдут в дни традиционных летних праздников, таких как День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, а также День физкультурника. В рамках марафона планируются фестивали для семей, занятия с чемпионами и командные соревнования. Каждый регион может внести в программу свои мероприятия, уделив внимание традиционным национальным спортивным играм. Об этом информирует mkset.ru.
Напомним, что зимний этап марафона включал в себя около 5 тысяч тренировок с участием более 200 тысяч человек, в том числе детей, их родителей, спортсменов, студентов и членов семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Наряду с ЕР и сторонниками партии в организации зимнего спортивного марафона приняли участие более 3 тысяч НКО.
Программа зимнего этапа включала лыжные выходные, неделю спорта на коньках, неделю женского здоровья и семейную спортивную Масленицу. Больше всего участников было зафиксировано в Московской, Свердловской и Нижегородской областях, а также в Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан, сообщается на сайте ER.RU.
Председатель оргкомитета «Сила России», сенатор и Герой России Александр Карелин подчеркнул, что спорту всегда уделялось большое внимание. Данный проект направлен на популяризацию спорта среди населения, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, в свою очередь, способствующих укреплению страны в целом.
Ростовская область активно включилась в зимний этап марафона «Сила России», организовывались состязания и товарищеские встречи в различных активных видах спорта.
Инициативу проведения марафона поддержали учебные заведения региона, общественные организации, например отделение ДОСААФ.
Титулованные спортсмены проводили мастер-классы для жителей региона. Так, в Октябрьском районе столицы олимпийский чемпион Николай Спинев провел открытую тренировку по академической гребле. Также при поддержке «Единой России» проходили товарищеские футбольные матчи: на одном из них соревновались команды юных спортсменов Первомайского района Ростова.
По словам председателя Ростовского регионального совета сторонников «Единой России» Игоря Колесникова, зимний марафон вызвал большой интерес со стороны жителей области, а всего на донском марафоне открылись почти 100 площадок.
«Мы объединили людей разных возрастов и интересов вокруг общей цели — заботы о своем здоровье и рады, что по нашему приглашению очень многие сделали выбор в пользу здорового и активного образа жизни», — отметил он.