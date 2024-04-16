rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон»

Фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон»

16 апреля 2024, 08:00
Фото: МЧС России по Ростовской области
Фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон»
В Ростовской области произошла авария с участием фуры и автобуса, рассказали в областном УМЧС.

Происшествие случилось в Чертковском округе на трассе М-4 «Дон». Утром во вторник, 16 апреля, столкнулись фура и автобус, после чего последний транспорт вылетел с дороги.

«Спасатели деблокировали женщину из автобуса и передали медспециалистам. Также смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторы», — сказано в сообщении.

Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
Узнать подробнее
Фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон»
Видео: МЧС России по Ростовской области

Отмечается, что это позволило предотвратить возгорание. О состоянии пострадавшей сейчас информации нет.

Судя по опубликованным фотографиям, автобус получил серьезные повреждения.

Ранее фура с прицепом перевернулась в Ростовской области после удара легковушки.

До этого смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в донском регионе.

Читайте также:
Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской областиВ Ростовской области три пенсионерки погибли в жестком ДТП с легковушкойОдин ребенок погиб и пятеро пострадали в ДТП в Ростовской области
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Авария#Фура#Происшествия
Подпишитесь
Юрист Габович предупредил об обходах квартир, которые сдают в аренду в Ростове
Сегодня, 09:03
Незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске
Сегодня, 09:19
Синоптики рассказали, когда придет сильная жара в Ростов
Сегодня, 05:55
Дон подтопил центральный пляж Ростова на левом берегу
Вчера, 17:39
Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове
Вчера, 16:41
«Огненный выпуск» Великой Отечественной: легендарный ростовский хирург Петр Коваленко
Вчера, 15:17
"