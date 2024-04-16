Фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон»

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Происшествие случилось в Чертковском округе на трассе М-4 «Дон». Утром во вторник, 16 апреля, столкнулись фура и автобус, после чего последний транспорт вылетел с дороги.
«Спасатели деблокировали женщину из автобуса и передали медспециалистам. Также смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это позволило предотвратить возгорание. О состоянии пострадавшей сейчас информации нет.
Судя по опубликованным фотографиям, автобус получил серьезные повреждения.
Ранее фура с прицепом перевернулась в Ростовской области после удара легковушки.
До этого смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в донском регионе.