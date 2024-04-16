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Published Сегодня, 17:59

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Теплые дни ненадолго задержатся в Ростове

Климатолог Иошпа предупредил о возвращении ливней и холода в Ростовскую область

16 апреля 2024, 17:59
Фото: rostovgazeta.ru
Теплые дни ненадолго задержатся в Ростове
Теплые дни ненадолго задержатся в Ростове, предупредил климатолог Александр Иошпа.

В комментарии «КП — Ростов-на-Дону» эксперт поделился, что возвращения холодов стоит ждать с 19 апреля. Новый циклон принесет в регион ливни и понижение температуры. Холодная погода продержится в регионе в течение нескольких дней, до 25 апреля.

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Однако расслабляться не стоит. По прогнозам климатолога, переменчивая погода сохранится в Ростовской области до середины мая. Холода будут сменяться потепление и наоборот.

Ранее представитель референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов рассказал, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.

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