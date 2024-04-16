Климатолог Иошпа предупредил о возвращении ливней и холода в Ростовскую область

В комментарии «КП — Ростов-на-Дону» эксперт поделился, что возвращения холодов стоит ждать с 19 апреля. Новый циклон принесет в регион ливни и понижение температуры. Холодная погода продержится в регионе в течение нескольких дней, до 25 апреля.