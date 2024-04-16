Климатолог Иошпа предупредил о возвращении ливней и холода в Ростовскую область

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В комментарии «КП — Ростов-на-Дону» эксперт поделился, что возвращения холодов стоит ждать с 19 апреля. Новый циклон принесет в регион ливни и понижение температуры. Холодная погода продержится в регионе в течение нескольких дней, до 25 апреля.
Однако расслабляться не стоит. По прогнозам климатолога, переменчивая погода сохранится в Ростовской области до середины мая. Холода будут сменяться потепление и наоборот.
Ранее представитель референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов рассказал, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.