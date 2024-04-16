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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Левобережье в Ростове-на-Дону ушло под воду: фоторепортаж

16 апреля 2024, 10:54
Фото: rostovgazeta.ru
Пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Левобережье в Ростове-на-Дону ушло под воду

В Ростове-на-Дону затопило прибрежную зону на Левом берегу, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Причиной могли стать сильный ветер и осадки, из-за чего вода накрыла пляж в Левобережном парке. Кроме того, она вплотную подошла к набережной, подтопив газон.

Кроме того, она вплотную подошла к набережной, подтопив газон.Кроме того, она вплотную подошла к набережной, подтопив газон.
Кроме того, она вплотную подошла к набережной, подтопив газон.Кроме того, она вплотную подошла к набережной, подтопив газон.
Кроме того, она вплотную подошла к набережной, подтопив газон.
Фото: rostovgazeta.ru

В данный момент растущие в этой зоне деревья теперь находятся в воде. В соцсетях некоторые пользователи начали переживать за домовладения, которые находятся неподалеку.

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Видео: rostovgazeta.ru

Добавим, что в ранее жителей региона предупреждали о возможных дождях и усилении ветра. В понедельник в Ростове-на-Дону прошли ливни, которые успели подтопить часть территорий.

Добавим, что в ранее жителей региона предупреждали о возможных дождях и усилении ветра.Добавим, что в ранее жителей региона предупреждали о возможных дождях и усилении ветра.
Добавим, что в ранее жителей региона предупреждали о возможных дождях и усилении ветра. Добавим, что в ранее жителей региона предупреждали о возможных дождях и усилении ветра.
Добавим, что в ранее жителей региона предупреждали о возможных дождях и усилении ветра.
Фото: rostovgazeta.ru

Кроме того, о возможных потопах предупреждали власти в Таганроге.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области

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