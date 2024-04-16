Левобережье в Ростове-на-Дону ушло под воду: фоторепортаж

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Причиной могли стать сильный ветер и осадки, из-за чего вода накрыла пляж в Левобережном парке. Кроме того, она вплотную подошла к набережной, подтопив газон.
В данный момент растущие в этой зоне деревья теперь находятся в воде. В соцсетях некоторые пользователи начали переживать за домовладения, которые находятся неподалеку.
Добавим, что в ранее жителей региона предупреждали о возможных дождях и усилении ветра. В понедельник в Ростове-на-Дону прошли ливни, которые успели подтопить часть территорий.
Кроме того, о возможных потопах предупреждали власти в Таганроге.
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