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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Мать умершего в больнице кларнетиста рассказала о начавшихся проверках в Ростове

Мать умершего в больнице кларнетиста рассказала о начавшихся проверках в Ростове

16 апреля 2024, 08:59
Фото: Unsplash
Мать умершего в больнице кларнетиста рассказала о начавшихся проверках в Ростове
Начались проверки по поводу смерти в ростовской больнице музыканта Алексея Киселева, сообщила RostovGazeta мать музыканта Людмила Киселева.

Напомним, что в 2017 году ростовский музыкант Алексей Киселев умер в ростовской больнице.

За многолетнее расследование этого дела, по словам матери кларнетиста, вскрылось множество фактов о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенту.

В 2023 году суд взыскал с больницы в пользу матери кларнетиста 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако виновные, по словам собеседницы, до сих пор не получили заслуженное по закону наказание.

Выяснилось, что документы о проведенных проверках следствия в 2022 году пропали.

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В начале текущего года родные умершего музыканта направили множество заявлений в Москву. И хотя окончательный ответ еще не пришел, поступила информация о продлении проверок.

«На личных приемах у руководителей правоохранительных структур в Ростове мне подтвердили, что начались проверки. В частности, идет проверка по факту привязывания моего сына в больнице. Дано поручение провести проверку по поводу образования докторов, которые оказывали медицинскую помощь моему сыну. Сейчас я в судебном порядке обжалую результаты заключения о вскрытии — ведь оригинала документа нет, везде фигурирует заверенная копия», — отмечает Людмила Киселева.

Собеседница добавляет, что намерена записаться на прием к Александру Бастрыкину.

«Звонок мой приняли, но мне пока ничего не ответили», — резюмирует мать музыканта.

Ранее RostovGazeta сообщала, что потерявший в больнице супругу житель Новочеркасска настаивает на уголовном деле против врачей.

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