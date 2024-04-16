Мать умершего в больнице кларнетиста рассказала о начавшихся проверках в Ростове

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Напомним, что в 2017 году ростовский музыкант Алексей Киселев умер в ростовской больнице.
За многолетнее расследование этого дела, по словам матери кларнетиста, вскрылось множество фактов о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенту.
В 2023 году суд взыскал с больницы в пользу матери кларнетиста 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако виновные, по словам собеседницы, до сих пор не получили заслуженное по закону наказание.
Выяснилось, что документы о проведенных проверках следствия в 2022 году пропали.
В начале текущего года родные умершего музыканта направили множество заявлений в Москву. И хотя окончательный ответ еще не пришел, поступила информация о продлении проверок.
«На личных приемах у руководителей правоохранительных структур в Ростове мне подтвердили, что начались проверки. В частности, идет проверка по факту привязывания моего сына в больнице. Дано поручение провести проверку по поводу образования докторов, которые оказывали медицинскую помощь моему сыну. Сейчас я в судебном порядке обжалую результаты заключения о вскрытии — ведь оригинала документа нет, везде фигурирует заверенная копия», — отмечает Людмила Киселева.
Собеседница добавляет, что намерена записаться на прием к Александру Бастрыкину.
«Звонок мой приняли, но мне пока ничего не ответили», — резюмирует мать музыканта.
Ранее RostovGazeta сообщала, что потерявший в больнице супругу житель Новочеркасска настаивает на уголовном деле против врачей.