Почему Мерьем Узерли отдала роль другой актрисе в «Великолепном веке»

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как пишет newia.ru, до участия в сериале «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли была малоизвестной. В Германии, где она проживала, Мерьем была вынуждена пробиваться путем участия в мелких эпизодах короткометражных фильмов. Все изменилось после начала кастинга в крупном историческом телепроекте, о котором ей сообщила подруга из Турции.
Увидев Мерьем на кастинге, продюсеры сериала, которые перебрали огромное количество кандидатур на главную роль, приняли решение в ее пользу. У девушки была не только яркая внешность, она продемонстрировала высокий уровень артистизма. Узерли предложили съездить назад в Германию, чтобы забрать вещи, и возвращаться для участия в проекте.
Мерьем полностью погрузилась в работу. Съемки длились по многу часов, и такой график не оставлял ей времени, чтобы скучать по дому. Тем более к Узерли практически сразу пришел успех. С первых серий сериал продемонстрировал высокие рейтинги, и его актеры буквально проснулись знаменитыми. Однако со временем Мерьем стала страдать от напряженного графика, отсутствия рядом близких людей, проживания в чужой стране. Поэтому в один из дней она расторгла контракт и вернулась в Германию, перестав выходить на связь.
Продюсеры были в шоке от произошедшего, поскольку проект был в самом разгаре, а играющая одну из главных ролей актриса в буквальном смысле слова сбежала. Но зрители во всем мире ждали продолжения, поэтому было принято решение о замене. Роль Хюррем досталась известной актрисе из Турции Вахиде Перчин. Со стороны зрителей это вызвало волну недовольства, многие писали, что с уходом Узерли сериал много потерял, и требовали вернуть актрису. Однако продюсеры приняли решение оставить в проекте Перчин. По оценке критиков, она хорошо справилась с ролью.