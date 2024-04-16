Почему Мерьем Узерли отдала роль другой актрисе в «Великолепном веке»

Мерьем полностью погрузилась в работу. Съемки длились по многу часов, и такой график не оставлял ей времени, чтобы скучать по дому. Тем более к Узерли практически сразу пришел успех. С первых серий сериал продемонстрировал высокие рейтинги, и его актеры буквально проснулись знаменитыми. Однако со временем Мерьем стала страдать от напряженного графика, отсутствия рядом близких людей, проживания в чужой стране. Поэтому в один из дней она расторгла контракт и вернулась в Германию, перестав выходить на связь.