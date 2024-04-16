Под Ростовом догхантер массово истребляет домашних животных

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Одна из местных жителей поделилась своей горькой историей: их семья приютила собаку, которая погибла от отравления. Собака по имени Леон находилась на самовыгуле, так как мать-инвалид не могла выгуливать её.
Животное часто выбегало за пределы двора и в один из дней ее нашли с признаками отравления. Леона доставили в клинику, но ветеринары спасти его не смогли. Любимец умер на руках у отца.
Жители обратились в полицию, но ситуация не поменялась. Живодер продолжает свои зверства.
Как рассказывает пострадавшая, соседи, у которых установлены камеры, боятся делиться записью из-за страха стать объектом мести со стороны злоумышленника.
Но неравнодушные жители поселка не теряют надежды на то, что преступник будет найден и привлечен к ответственности за свои деяния.
Ранее стало известно, что живодер отрубал головы воронам.