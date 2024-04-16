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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Леона доставили в клинику, но ветеринары спасти его не смогли.

Под Ростовом догхантер массово истребляет домашних животных

16 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Леона доставили в клинику, но ветеринары спасти его не смогли.
В садоводческом товариществе «Маяк» орудует душегуб, на счету которого отравление уже более двадцати собак и большого количества домашних кошек, сообщают местные в паблике «Ростов Главный».

Одна из местных жителей поделилась своей горькой историей: их семья приютила собаку, которая погибла от отравления. Собака по имени Леон находилась на самовыгуле, так как мать-инвалид не могла выгуливать её.

Животное часто выбегало за пределы двора и в один из дней ее нашли с признаками отравления. Леона доставили в клинику, но ветеринары спасти его не смогли. Любимец умер на руках у отца.

Жители обратились в полицию, но ситуация не поменялась. Живодер продолжает свои зверства.

Любимец умер на руках у отца.
Видео: «Ростов Главный» ТГ

Как рассказывает пострадавшая, соседи, у которых установлены камеры, боятся делиться записью из-за страха стать объектом мести со стороны злоумышленника.

Но неравнодушные жители поселка не теряют надежды на то, что преступник будет найден и привлечен к ответственности за свои деяния.

Ранее стало известно, что живодер отрубал головы воронам.

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#Наталья Романова#Видео#Ростов-на-Дону#Отравление#Убийство#Полиция#Собаки#Домашние животные#Живодер#Ростов#Кошки#Происшествия#Ветеринары#СНТ Маяк
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