Погода в Москве и регионе на неделю: облачность и дожди

Вильфанд также отметил, что температура в эту неделю будет значительно ниже, чем на прошлой неделе. Однако, если посмотреть на средние значения, то она будет на два градуса выше нормы, что означает, что эта неделя будет такой же весенней, но с некоторыми отклонениями. Ночные температуры составят +3…+5 °С, а дневные — +10…+15 °С. В четверг столбик термометра поднимется до +17 °С. Самые заметные осадки ожидаются в четверг, ночью на пятницу. В конце недели, в воскресенье, дожди прекратятся и погода улучшится. Вильфанд также отметил, что эти осадки будут полезными, учитывая очень сухой март. Повышение температуры до +17…+20 °С ожидается уже в понедельник.