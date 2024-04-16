Риелтор советует поторопиться желающим купить жилье в Ростове-на-Дону

Собеседница рассказывает, что в минувшие три месяца с начала 2024 года на рынке недвижимости в Ростове наблюдалось нехарактерное затишье. Спроса на жилье не было. Возможно потому, что люди привыкали к повышению процентной ставки годовых. А объекты на продажу появлялись все новые и новые.