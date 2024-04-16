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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Риелтор разъяснила, почему желающим купить жилье в Ростове делать это надо сейчас

Риелтор советует поторопиться желающим купить жилье в Ростове-на-Дону

16 апреля 2024, 10:56
Фото: Unsplash
Риелтор разъяснила, почему желающим купить жилье в Ростове делать это надо сейчас

Цены на недвижимость в Ростове могут взлететь летом

Предложений о продаже квартир сейчас много, цены на вторичное жилье снижены, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Собеседница рассказывает, что в минувшие три месяца с начала 2024 года на рынке недвижимости в Ростове наблюдалось нехарактерное затишье. Спроса на жилье не было. Возможно потому, что люди привыкали к повышению процентной ставки годовых. А объекты на продажу появлялись все новые и новые.

«Так как квартир накопилось много, собственники жилья стали снижать цены», — отмечает Елена Загоренко.

Ощутимо, по словам эксперта, просела стоимость вторичного жилья. Некоторые собственники квартир на вторичном рынке еще пытаются удерживать цены. Но много и тех, кто не хочет ждать.

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Стоимость квартир в новостройках, по словам риелтора, остается неизменной. Однако летом реализация программы господдержки будет завершена, после чего ставка по ипотеке станет высокой.

«Поэтому для тех, кто желает приобрести жилье в Ростове, сейчас настало самое удачное время», — уверенна эксперт.

Риелтор констатирует, что в прошлом году в этот же период наблюдалась совсем иная картина. Тогда объектов было мало, а желающих приобрести жилье — много. Цены на недвижимость росли из-за ажиотажа высокого спроса.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему к лету 2024 года цены на жилье в Ростове поднимутся.

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