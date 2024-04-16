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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Ростовчанам рассказали о распространенных схемах мошенничества при займах в МФО

Ростовчанам рассказали о распространенных схемах мошенничества при займах в МФО

16 апреля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанам рассказали о распространенных схемах мошенничества при займах в МФО
Юрист раскрыл три самые распространенные схемы обмана заемщиков, сообщает newia.ru.

Иногда жизненные обстоятельства вынуждают ростовчан срочно искать дополнительные денежные средства. В таких ситуациях многие обращаются в микрофинансовые организации (МФО), рассчитывая на быстрое получение займа. Однако, как предупреждает генеральный директор юридической компании LEGAL RIGHT Максим Юзифович, за скорость и простоту получения денег в МФО приходится расплачиваться очень высокой ценой.

По словам эксперта, в деятельности МФО существует целый ряд подводных камней, на которые легко попадаются доверчивые заемщики. Юрист выделил три наиболее распространенные ловушки, которые используют недобросовестные микрофинансовые организации.

Во-первых, это работа нелегальных компаний, выдающих себя за легальные МФО. Такие структуры не соблюдают никаких законодательных норм, применяя к должникам запрещенные методы взыскания до угроз и физического насилия.

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Во-вторых, МФО зачастую не знакомят клиентов с полными условиями договора, скрывая высокие процентные ставки, штрафы и пени за просрочки. В итоге сумма долга может вырасти в несколько раз.

Третья распространенная уловка — попытки МФО приобрести у заемщика заложенное жилое имущество во внесудебном порядке. Однако по закону под залог в МФО могут приниматься только нежилые объекты.

Третья распространенная уловка — попытки МФО приобрести у заемщика заложенное жилое имущество во внесудебном порядке.Третья распространенная уловка — попытки МФО приобрести у заемщика заложенное жилое имущество во внесудебном порядке.
Третья распространенная уловка — попытки МФО приобрести у заемщика заложенное жилое имущество во внесудебном порядке.
Фото: 1MI

Максим Юзифович предупреждает, что перед заключением договора с микрофинансовой организацией необходимо тщательно изучить все условия, а также убедиться в легальности ее деятельности. Только так можно избежать попадания в финансовую ловушку.

Ранее стало известно, что юрист предупредил об обходах квартир, которые сдают в аренду в Ростове.

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