Ростовский митрополит Меркурий назвал главных врагов верующих

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Владыка считает, что когда человек бездельничает, тратит время на пустые разговоры, то у него пропадает интерес к жизни.
«Он опускает руки, ему уже ничего не хочется делать, его ничего не интересует», — рассуждает митрополит.
Похожие симптомы имеет и депрессия. Однако Меркурий взялся разграничить медицинский диагноз с унынием. По его словам, депрессивное состояние лечится только лекарствами. Уныние же связано с потерей веры в бога и безразличием.
Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов. Такие верующие, по его словам, далеки от духовной жизни.