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Митрополит Меркурий

Ростовский митрополит Меркурий назвал главных врагов верующих

16 апреля 2024, 16:47
Фото: donland.ru
Митрополит Меркурий
Пустые разговоры и уныние опасны для верующих, заявил в эфире «Дон ТР» ростовский митрополит Меркурий.

Владыка считает, что когда человек бездельничает, тратит время на пустые разговоры, то у него пропадает интерес к жизни.

«Он опускает руки, ему уже ничего не хочется делать, его ничего не интересует», — рассуждает митрополит.

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Похожие симптомы имеет и депрессия. Однако Меркурий взялся разграничить медицинский диагноз с унынием. По его словам, депрессивное состояние лечится только лекарствами. Уныние же связано с потерей веры в бога и безразличием.

Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов. Такие верующие, по его словам, далеки от духовной жизни.

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