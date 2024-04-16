Синоптики рассказали, когда придет сильная жара в Ростов

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Во вторник ожидается температура воздуха до +26 градусов, может усилиться ветер. В среду, 17 апреля, температура поднимется до +30 градусов, а в четверг она достигнет отметки +31 градус. Все эти дни в городе будет облачно.
В ночные часы ожидается понижение температуры до +13 градусов. После этого в городе резко начнется похолодание. В пятницу, 19 апреля, должно быть около +21 градуса днем, а к выходным ожидается еще более сильное понижение.
В начале следующей недели прогнозируются аналогичные погодные условия. По прогнозам, осадков в городе не предвидится в течение ближайшей недели.
Ранее до 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».