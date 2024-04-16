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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Жара до +31 градуса ожидается в Ростове-на-Дону 18 апреля

Синоптики рассказали, когда придет сильная жара в Ростов

16 апреля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney

Жара до +31 градуса ожидается в Ростове-на-Дону 18 апреля

Синоптики прогнозируют, что в середине этой недели в Ростове-на-Дону сложится жаркая погода, а столбики термометров поднимутся выше отметки в +30 градусов.

Во вторник ожидается температура воздуха до +26 градусов, может усилиться ветер. В среду, 17 апреля, температура поднимется до +30 градусов, а в четверг она достигнет отметки +31 градус. Все эти дни в городе будет облачно.

В ночные часы ожидается понижение температуры до +13 градусов. После этого в городе резко начнется похолодание. В пятницу, 19 апреля, должно быть около +21 градуса днем, а к выходным ожидается еще более сильное понижение.

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В начале следующей недели прогнозируются аналогичные погодные условия. По прогнозам, осадков в городе не предвидится в течение ближайшей недели.

Ранее до 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Ростов#Жара#Синоптики
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