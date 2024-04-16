Следком проверит родителей, чьи дети гуляли полуголыми в поселке в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
После сообщения о случившемся, на место приехали сотрудники правоохранительных органов и разыскали родителей малышей.
Выяснилось, что мать ушла по своим делам, а детей оставила под присмотром отца. Но тот будучи измотанным ночным дежурством, непреднамеренно уснул. В это время полураздетые дети самостоятельно выбрались на улицу.
Их нашли неравнодушные люди и обратились в органы опеки. После они были доставлены в медицинское учреждение для проведения медицинского осмотра
В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 5.35, касающейся неисполнения родительских обязанностей по воспитанию и защите несовершеннолетних.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области подчеркивает, что права и безопасность детей являются приоритетом, и все необходимые меры будут приняты в соответствии с законодательством для обеспечения их благополучия.
Также известно, что свою проверку инцидента с детьми начал региональный Следком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ране стало известно, что жена участника СВО с тяжелой патологией родила ребенка.