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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В полиции рассказали, как двое маленьких детей оказались одни на улице под Ростовом

Следком проверит родителей, чьи дети гуляли полуголыми в поселке в Ростовской области

16 апреля 2024, 10:12
Фото: unsplash
В полиции рассказали, как двое маленьких детей оказались одни на улице под Ростовом

В Ростовской области проверят родителей, чьих детей нашли гуляющими по поселку

Сегодня стало известно, что в одном из поселков Ростовской области на улице были обнаружены двое маленьких детей без сопровождения взрослых. В пресс-служба ГУ МВД региона раскрыли детали произошедшего.

После сообщения о случившемся, на место приехали сотрудники правоохранительных органов и разыскали родителей малышей.

Выяснилось, что мать ушла по своим делам, а детей оставила под присмотром отца. Но тот будучи измотанным ночным дежурством, непреднамеренно уснул. В это время полураздетые дети самостоятельно выбрались на улицу.

Их нашли неравнодушные люди и обратились в органы опеки. После они были доставлены в медицинское учреждение для проведения медицинского осмотра

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В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 5.35, касающейся неисполнения родительских обязанностей по воспитанию и защите несовершеннолетних.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области подчеркивает, что права и безопасность детей являются приоритетом, и все необходимые меры будут приняты в соответствии с законодательством для обеспечения их благополучия.

Также известно, что свою проверку инцидента с детьми начал региональный Следком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ране стало известно, что жена участника СВО с тяжелой патологией родила ребенка.

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