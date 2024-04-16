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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Стало известно, закроются ли в Ростове магазины «Ашан»

Стала известна судьба гипермаркетов «Ашан» в Ростове

16 апреля 2024, 14:00
Фото: wikimedia.org
Стало известно, закроются ли в Ростове магазины «Ашан»

Магазины «Ашан» решили не закрывать в Ростове из-за санкций

Гипермаркеты «Ашан» продолжат свою работу в городах России, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Представители сети магазинов опровергли слухи о том, что гипермаркеты закроют во всех городах страны. Дело в том, что дочерняя компания сети Ceetrus продала свои активы в РФ. Однако на работе «Ашан» это никак не отразится.

В пресс-службе сети гипермаркетов уточнили, что не будут пересматривать глобальную концепцию развития бизнеса в России.

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Сейчас в Ростове действуют два магазина «Ашан». Они расположены в «Мегамаге» и «Горизонте». Еще два гипермаркета работают в Аксае.

Ранее ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в «Магните».

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