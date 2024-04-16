Стала известна судьба гипермаркетов «Ашан» в Ростове

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Представители сети магазинов опровергли слухи о том, что гипермаркеты закроют во всех городах страны. Дело в том, что дочерняя компания сети Ceetrus продала свои активы в РФ. Однако на работе «Ашан» это никак не отразится.
В пресс-службе сети гипермаркетов уточнили, что не будут пересматривать глобальную концепцию развития бизнеса в России.
Сейчас в Ростове действуют два магазина «Ашан». Они расположены в «Мегамаге» и «Горизонте». Еще два гипермаркета работают в Аксае.
Ранее ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в «Магните».