Тела двух человек достали из воды в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Спасатели достали тела двух мужчин, причину гибели установить пока не удалось. Это произошло в Егорлыкском и Белокалитвинском районах.
«По фактам происшествий ведутся проверки для установления причины смерти», — говорится в публикации.
Кроме того, в Волгодонске удалось спасти одного человека в Цимлянском водохранилище. В Департаменте уточнили, что на прошлой неделе были и другие происшествия, в том числе спасатели 37 раз выезжали на пожары.
А в ликвидации последствий ДТП их задействовали 11 раз. Всего оказали помощь 30 раненым.
Ранее в Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины.