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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Тела двух человек достали из воды в Ростовской области

Тела двух человек достали из воды в Ростовской области

16 апреля 2024, 06:48
Фото: ДПЧС по РО
Тела двух человек достали из воды в Ростовской области
В Ростовской области на прошлой неделе в водоемах нашли тела двух человек, сообщает региональный ДПЧС.

Спасатели достали тела двух мужчин, причину гибели установить пока не удалось. Это произошло в Егорлыкском и Белокалитвинском районах.

«По фактам происшествий ведутся проверки для установления причины смерти», — говорится в публикации.

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Кроме того, в Волгодонске удалось спасти одного человека в Цимлянском водохранилище. В Департаменте уточнили, что на прошлой неделе были и другие происшествия, в том числе спасатели 37 раз выезжали на пожары.

А в ликвидации последствий ДТП их задействовали 11 раз. Всего оказали помощь 30 раненым.

Ранее в Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Гибель#Происшествия#Поиск тел
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