Уставший водителm спровоцировал ДТП c пострадавшими на трассе М-4 «Дон

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По предварительным данным, ДТП на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло из-за уставшего водителя автомобиля LADA Priora 1992 года рождения.
Он не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в движущийся в попутном направлении полуприцеп «Цистерна», входящий в состав автопоезда Sitrak, за рулем которого находился водитель 1968 года рождения.
LADA улетела на на колесотбойный брус, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате этого ДТП пострадали как водитель, так и пассажиры LADA, родившиеся в 1953 и 2018 годах .
Стоит отметить, что несовершеннолетний пассажир находился в детском удерживающем устройстве, что помогло смягчить последствия столкновения.
Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что управлять транспортным средством в состоянии усталости крайне опасно. При ощущении слабости, головокружения или сонливости за рулем необходимо немедленно остановиться и отдохнуть. Продолжение движения в таком состоянии может привести к трагическим последствиям.
Ранее стало известно о столкновении пассажирского автобуса с фурой.