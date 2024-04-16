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Уставший водитель «Лады Приоры» спровоцировал ДТП на трассе М-4 «Дон, пострадали трое

Уставший водителm спровоцировал ДТП c пострадавшими на трассе М-4 «Дон

16 апреля 2024, 11:39
Фото: unsplash
Уставший водитель «Лады Приоры» спровоцировал ДТП на трассе М-4 «Дон, пострадали трое
16 апреля в 07.15 мск на 1068-м километре автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, ДТП на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло из-за уставшего водителя автомобиля LADA Priora 1992 года рождения.

Он не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в движущийся в попутном направлении полуприцеп «Цистерна», входящий в состав автопоезда Sitrak, за рулем которого находился водитель 1968 года рождения.

LADA улетела на на колесотбойный брус, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате этого ДТП пострадали как водитель, так и пассажиры LADA, родившиеся в 1953 и 2018 годах .

Стоит отметить, что несовершеннолетний пассажир находился в детском удерживающем устройстве, что помогло смягчить последствия столкновения.

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Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что управлять транспортным средством в состоянии усталости крайне опасно. При ощущении слабости, головокружения или сонливости за рулем необходимо немедленно остановиться и отдохнуть. Продолжение движения в таком состоянии может привести к трагическим последствиям.

Ранее стало известно о столкновении пассажирского автобуса с фурой.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Происшествия
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