В Ростове осудили банду, готовившую теракт в торговом центре

Банда приобрела компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства и самодельной винтовки. Местом теракта был выбран один из торговых центров Ставрополя. Злоумышленники заранее пришли в ТЦ, где изучили маршруты следования и продумали пути отхода.