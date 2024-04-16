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Published Сегодня, 15:45

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В Ростове осудили банду, готовившую теракт в торговом центре

В Ростове осудили банду, готовившую теракт в торговом центре

16 апреля 2024, 15:45
Фото: unsplash
В Ростове осудили банду, готовившую теракт в торговом центре
Приговор оглашен в Ростове подсудимым, готовившим теракт в торговом центре, рассказали в пресс-службе Южного военного окружного суда.

Фигурантами уголовного дела стали Тимур Бухаров, Миясат Ирккуева, Абдула Ирккуев, Ансар Гусейнов. В октябре 2022 году они вступили в ряды запрещенной террористической организации. Кураторы дали им задание устроить теракт в Ставрополе.

Банда приобрела компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства и самодельной винтовки. Местом теракта был выбран один из торговых центров Ставрополя. Злоумышленники заранее пришли в ТЦ, где изучили маршруты следования и продумали пути отхода.

Претворить свои планы в жизнь террористы не смогли, так как были оперативно задержаны.

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Суд признал их виновными и назначил наказания в виде лишения свободы от 6 до 15 лет.

Ранее в Москве похоронили семью из Таганрога, погибшую в теракте в «Крокус сити холле». Трагедия также унесла жизнь жительницы Волгодонска.

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