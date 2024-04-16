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В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»

В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»

16 апреля 2024, 11:42
Фото: 1MI
В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»
В Ростовской области рассматривается законопроект, который запретит продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания в ночное время. Об этом сообщил «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике донского парламента Игоря Буракова.

По его словам, данная мера необходима для борьбы с так называемыми «наливайками», которые незаконно функционируют в многоквартирных домах региона.

Так, планируется ограничить работу общепита, за исключением ресторанов и кафе, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Таких заведений в многоквартирных домах Ростовской области всего 116, а вот нелегальных «наливаек» насчитывается около 8 тысяч. Они не смогут продавать алкоголь с 23.00 до 8.00 мск.

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Соответствующий законопроект уже подготовлен. В настоящее время документ проходит стадию общественного обсуждения.

Власти региона рассчитывают, что данное решение позволит навести порядок в сфере розничной торговли алкогольной продукцией и обеспечить соблюдение законодательства.

Ранее стало известно, что в Ростове вырастут цены на вино.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рестораны#Кафе#Законодательство#Законопроект#Многоквартирные дома#Лицензия#Ночное время#Наливайки#Алкогольные напитки#Общественное питание#Заведения#Росотвская область
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