В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По его словам, данная мера необходима для борьбы с так называемыми «наливайками», которые незаконно функционируют в многоквартирных домах региона.
Так, планируется ограничить работу общепита, за исключением ресторанов и кафе, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Таких заведений в многоквартирных домах Ростовской области всего 116, а вот нелегальных «наливаек» насчитывается около 8 тысяч. Они не смогут продавать алкоголь с 23.00 до 8.00 мск.
Соответствующий законопроект уже подготовлен. В настоящее время документ проходит стадию общественного обсуждения.
Власти региона рассчитывают, что данное решение позволит навести порядок в сфере розничной торговли алкогольной продукцией и обеспечить соблюдение законодательства.
Ранее стало известно, что в Ростове вырастут цены на вино.