В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»

Так, планируется ограничить работу общепита, за исключением ресторанов и кафе, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Таких заведений в многоквартирных домах Ростовской области всего 116, а вот нелегальных «наливаек» насчитывается около 8 тысяч. Они не смогут продавать алкоголь с 23.00 до 8.00 мск.