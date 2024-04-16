В Ростовской области с мая вырастут цены на вино

Стоимость каждой бутылки вина формируется из различных факторов, включая расходы на сырье, комплектующие и затраты на производство, которые составляют около 40% от конечной цены в магазине. Кроме того, необходимо учитывать налоговые обязательства, издержки на логистику и наценку, установленную розничными сетями.