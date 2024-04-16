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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Ростовской области с мая вырастут цены на вино

В Ростовской области с мая вырастут цены на вино

16 апреля 2024, 07:28
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области с мая вырастут цены на вино
С начала мая текущего года российские производители винной продукции, включая компанию «Цимлянские вина» из Ростовской области, поднимут цены на свою продукцию, сообщает РБК.

Это связано с увеличением акцизов на вино и шампанское с 45 до 141 рубля за литр с начала мая 2024 года.

Стоимость каждой бутылки вина формируется из различных факторов, включая расходы на сырье, комплектующие и затраты на производство, которые составляют около 40% от конечной цены в магазине. Кроме того, необходимо учитывать налоговые обязательства, издержки на логистику и наценку, установленную розничными сетями.

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Также ожидается увеличение цен на продукцию «Абрау Дюрсо» из Краснодарского края на уровне от 1% до 35%.

Рост цен затронет и других производителей со следующими брендами: La petite perle, Zelёnaya dolina, Agora, «Сокровища Крыма», «Балаклава».

Между тем, уже сегодня подорожали масло, рыба и овощи.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Цимлянские вина#Сырье#Овощи#Масло#Акцизы#Шампанское#Абрау Дюрсо#Союз-Вино#La petite perle#Zelёnaya dolina#Фотисаль#Agora#Сокровища Крыма#Золотая балка#Балаклава
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