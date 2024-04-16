В Ростовской области с мая вырастут цены на вино

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Это связано с увеличением акцизов на вино и шампанское с 45 до 141 рубля за литр с начала мая 2024 года.
Стоимость каждой бутылки вина формируется из различных факторов, включая расходы на сырье, комплектующие и затраты на производство, которые составляют около 40% от конечной цены в магазине. Кроме того, необходимо учитывать налоговые обязательства, издержки на логистику и наценку, установленную розничными сетями.
Также ожидается увеличение цен на продукцию «Абрау Дюрсо» из Краснодарского края на уровне от 1% до 35%.
Рост цен затронет и других производителей со следующими брендами: La petite perle, Zelёnaya dolina, Agora, «Сокровища Крыма», «Балаклава».
Между тем, уже сегодня подорожали масло, рыба и овощи.