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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Ростове горит частный дом на Московской улице

В сети появились кадры мощного пожара в историческом центре Ростова

16 апреля 2024, 16:22
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове горит частный дом на Московской улице

Мощный пожар вспыхнул в историческом центре Ростова 16 апреля

В Ростове горит частный дом на Московской улице, сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta.

Огонь охватил частный жилой дом на Московской улице, неподалеку от Центрального рынка города. На место уже прибыли пожарные расчеты. Они занимаются тушением огня. Дым от пожара заметен из других точек центра города.

В Ростове горит частный дом на Московской улице
Видео: rostovgazeta.ru

В управлении МЧС подробностями инцидента пока не делились. Информации о причине пожара и возможных пострадавших пока нет.

Данные о происшествии будут уточняться.

Ранее в Ростове пожар вспыхнул в одном из новых жилых комплексов на улице Нансена. Огонь тогда охватил несколько этажей. Пострадавших удалось избежать, несмотря на задымление.

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