В сети появились кадры мощного пожара в историческом центре Ростова

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Огонь охватил частный жилой дом на Московской улице, неподалеку от Центрального рынка города. На место уже прибыли пожарные расчеты. Они занимаются тушением огня. Дым от пожара заметен из других точек центра города.
В управлении МЧС подробностями инцидента пока не делились. Информации о причине пожара и возможных пострадавших пока нет.
Данные о происшествии будут уточняться.
Ранее в Ростове пожар вспыхнул в одном из новых жилых комплексов на улице Нансена. Огонь тогда охватил несколько этажей. Пострадавших удалось избежать, несмотря на задымление.