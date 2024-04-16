Велосезон 2024 открылся с ROSTOV MTB CUP в Суворовском

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Его открыли большой гонкой на горных велосипедах по обновленной трассе для маунтинбайка в Суворовском районе донской столицы. В турнире, спонсором которого по традиции выступили ВКБ Новостройки, приняли участие почти 100 человек, от самых маленьких до 6 лет на беговелах и самых взрослых в категории 50 плюс.
Уже пятый год подряд ROSTOV MTB CUP проходит в парке имени 70-летия Победы, который давно стал визитной карточкой ростовского велоспорта. Как пояснил тренер-преподаватель по маунтинбайку и один из организаторов этого турнира Илья Кругляк, к открытию велосезона 2024 трасса претерпела небольшие изменения в лучшую сторону.
— У нас появилась новая линия в треке трассы. Она представляет собой ритм секцию, своеобразные кочки — напоминающие памп трэк. В прошлом году одну из секций мы заасфальтировали, и сейчас сделали новую, пока что из тырсы. Цель каждой из секций, разнообразить трассу и добавить не только сложности, но и новых элементов, которые сделают катание более интересным. Тот кто мало катается или тренируется, при прохождении определенных секций столкнётся со сложностями, но тот кто выезжает регулярно, разнообразит свое катание и получит новые, незабываемые ощущения, — поясняет Илья Кругляк.
Основными препятствиями трассы по-прежнему остались деревянные дропы, для прохождения которых необходимо владеть велосипедной техникой, небольшие трамплины и столы, позволяющие приземлиться после прямого вылета.
Соревнования проходили в различных возрастных категориях. В первых заездах за призовые места боролись участники на беговелах до шести лет. Гонка для малышей проходила по трассе, проложенной прямо около сцены.
Семья Сазановых приехала с Ростовского моря на турнир полным составом. Как отметил глава семьи, велосипед — это их семейное увлечение, правда в это воскресенье в заездах участвует только одна четырёхлетняя дочь.
— Варвара участвует первый раз. В прошлом году катался сын, ему 6 лет, но он приехал предпоследним и сегодня не захотел. Тем не менее, подобные турниры на наш взгляд очень важны. Хотелось бы, чтобы их было больше. У наших детей это рождает интерес, стимулирует их к занятиям спортом, помогает проявиться лидерским и другим необходимым правильному человеку качествам, — делится Алексей Сазанов.
Для детей постарше, трасса была посложнее, с элементами бездорожья. Проще говоря, чем взрослее были участники, тем более сложную трассу им предстояло преодолеть.
В прошлом году длина трассы для взрослых составляла около 6 км с заездом в парк Чадр, но в этот раз, благодаря новым секциям, организаторы закольцевали трассу по парку 70-летия Победы, изменив формат и самой гонки. За определенное время участники должны были проехать максимальное количество кругов.
Турнир проходил в 12 возрастных категориях, не считая беговелов. Все они были выстроены по возрасту, и в каждой из них определились свои победители, получившие призы и ценные подарки от спонсоров.
Кстати, в этом году спонсор турнира увеличил призовые выплаты, которые составили 5 тысяч рублей за первое место, об этом рассказал представитель ВКБ Новостройки Дмитрий Чернавин.
— Хотя в прошлом году парк имени 70-летия Победы и перешел в ведение муниципалитета, застройщик Суворовского района все равно продолжает ему помогать. Не так давно здесь было выполнено асфальтирование спортивной площадки площадью 930 квадратных метров, и в скором времени на этом асфальте появится мягкое покрытие. Также мы обустроили вход в парк и в ближайшем будущем построим мост и смотровую площадку над главным входом, — добавил представитель застройщика.
Заезды длились весь день. По итогу соревнований, каждая тройка победителей получила медали индивидуального изготовления и подарки, а все участники — заряд бодрости и прекрасное настроение.