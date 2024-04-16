Велосезон 2024 открылся с ROSTOV MTB CUP в Суворовском

— У нас появилась новая линия в треке трассы. Она представляет собой ритм секцию, своеобразные кочки — напоминающие памп трэк. В прошлом году одну из секций мы заасфальтировали, и сейчас сделали новую, пока что из тырсы. Цель каждой из секций, разнообразить трассу и добавить не только сложности, но и новых элементов, которые сделают катание более интересным. Тот кто мало катается или тренируется, при прохождении определенных секций столкнётся со сложностями, но тот кто выезжает регулярно, разнообразит свое катание и получит новые, незабываемые ощущения, — поясняет Илья Кругляк.