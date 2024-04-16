Власти рассказали, будет ли топить территории в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В этих условиях не ожидается затопления населенных пунктов. Сейчас спасатели держат ситуацию на постоянном контроле, проводят мониторинг уровней воды с помощью датчиков, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
«Повышение уровня воды до опасных отметок и затопление территорий не прогнозируется», — уточнили власти.
Добавим, что в последние два дня регион периодически накрывает ливнями и усилился ветер. Об этом предупреждают местных жителей и просят быть осторожными.
Вместе с этим на левом берегу из-за подъема уровня реки затопило пляж, а вода вплотную подошла к набережной в этой зоне.
До этого ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в донском регионе.