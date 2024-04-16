rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Власти рассказали, будет ли топить территории в Ростовской области

Власти рассказали, будет ли топить территории в Ростовской области

16 апреля 2024, 11:45
Фото: 1MI
Власти рассказали, будет ли топить территории в Ростовской области

Уровни воды в реке Дон достигнут неблагоприятных отметок 16 апреля

В Ростовской области во вторник, 16 апреля, уровни воды реки Дон от Азова до Ростова-на-Дону будут находиться на уровне неблагоприятных отметок, сообщили в правительстве региона.

В этих условиях не ожидается затопления населенных пунктов. Сейчас спасатели держат ситуацию на постоянном контроле, проводят мониторинг уровней воды с помощью датчиков, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

«Повышение уровня воды до опасных отметок и затопление территорий не прогнозируется», — уточнили власти.

Эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках
Узнать подробнее

Добавим, что в последние два дня регион периодически накрывает ливнями и усилился ветер. Об этом предупреждают местных жителей и просят быть осторожными.

Вместе с этим на левом берегу из-за подъема уровня реки затопило пляж, а вода вплотную подошла к набережной в этой зоне.

До этого ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в донском регионе.

Читайте также:
Эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводкахСпасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопитьПамятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с Батайском
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Затопление#Неблагоприятные отметки
Подпишитесь
Юрист Габович предупредил об обходах квартир, которые сдают в аренду в Ростове
Сегодня, 09:03
Незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске
Сегодня, 09:19
Синоптики рассказали, когда придет сильная жара в Ростов
Сегодня, 05:55
Дон подтопил центральный пляж Ростова на левом берегу
Вчера, 17:39
Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове
Вчера, 16:41
«Огненный выпуск» Великой Отечественной: легендарный ростовский хирург Петр Коваленко
Вчера, 15:17
"