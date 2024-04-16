Юрист Габович предупредил об обходах квартир, которые сдают в аренду в Ростове

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Юрист рассказывает, что из практики, большинство договоров на сдачу квартиры в аренду заключается в Ростове на 11 месяцев. Потом договор можно продлевать. Однако если изначально его заключить на более длительный срок, то придется регистрировать в Росреестре.
«В большинстве никто особо не регистрирует людей, которые проживают без временной прописки. Однако когда человек более, чем на 90 дней покидает свое постоянное место жительства, по миграционному законодательству он обязан делать временную регистрацию», — отмечает Антон Габович.
Временная регистрация нужна для того, чтобы государственные и правоохранительные органы имели информацию о том, кто пребывает на территории. А также затем, чтобы человек не был ограничен в правах. Мог пользоваться медицинской помощью, а при наличии детей — оформить их в детский сад или школу.
«То есть временная регистрация обязательна», — подчеркивает юрист.
Спикер приводит в пример ужасные события в Крокус сити Холле. И напоминает, что если сдавать квартиру в аренду по закону, то никакой ответственности для сдающего не будет.
По словам собеседника, сдача жилья квартирантам контролировалась всегда. Например, через институт участковых уполномоченных полиции, которые обходили такие квартиры.
«У каждого участкового есть свой район и закрепленный участок. Участковый должен знать все, что происходит на его участке. Какие есть группы риска, кто проживает. Таким образом из обхода, или из жалоб соседей, участковый узнает, что в доме проживают не зарегистрированные лица. В этом случае могут быть применены определенные санкции тому, кто сдает эту квартиру», — разъясняет эксперт.
Так, если собственник не зарегистрировал временно человека, которому сдал квартиру, его могут оштрафовать на сумму 5 тысяч рублей. Если собственник квартиры уклоняется от оплаты налогов за получаемый доход при сдаче квартиры, то, в зависимости от объемов, к нему может быть применена уголовная ответственность.
Ранее RostovGazeta сообщала о новом мошенничестве в Ростове при сдачи квартир в аренду.