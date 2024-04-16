Юрист Габович предупредил об обходах квартир, которые сдают в аренду в Ростове

Временная регистрация нужна для того, чтобы государственные и правоохранительные органы имели информацию о том, кто пребывает на территории. А также затем, чтобы человек не был ограничен в правах. Мог пользоваться медицинской помощью, а при наличии детей — оформить их в детский сад или школу.