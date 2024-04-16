rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Как сдавать квартиру в Ростове после событий в Крокусе

Юрист Габович предупредил об обходах квартир, которые сдают в аренду в Ростове

16 апреля 2024, 09:03
Фото: Unsplash
Как сдавать квартиру в Ростове после событий в Крокусе
Если сдающий квартиру в Ростове будет добросовестно выполнять все требования закона, то он априори не может быть привлечен к ответственности, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист рассказывает, что из практики, большинство договоров на сдачу квартиры в аренду заключается в Ростове на 11 месяцев. Потом договор можно продлевать. Однако если изначально его заключить на более длительный срок, то придется регистрировать в Росреестре.

«В большинстве никто особо не регистрирует людей, которые проживают без временной прописки. Однако когда человек более, чем на 90 дней покидает свое постоянное место жительства, по миграционному законодательству он обязан делать временную регистрацию», — отмечает Антон Габович.

Временная регистрация нужна для того, чтобы государственные и правоохранительные органы имели информацию о том, кто пребывает на территории. А также затем, чтобы человек не был ограничен в правах. Мог пользоваться медицинской помощью, а при наличии детей — оформить их в детский сад или школу.

«То есть временная регистрация обязательна», — подчеркивает юрист.
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
Узнать подробнее

Спикер приводит в пример ужасные события в Крокус сити Холле. И напоминает, что если сдавать квартиру в аренду по закону, то никакой ответственности для сдающего не будет.

По словам собеседника, сдача жилья квартирантам контролировалась всегда. Например, через институт участковых уполномоченных полиции, которые обходили такие квартиры.

«У каждого участкового есть свой район и закрепленный участок. Участковый должен знать все, что происходит на его участке. Какие есть группы риска, кто проживает. Таким образом из обхода, или из жалоб соседей, участковый узнает, что в доме проживают не зарегистрированные лица. В этом случае могут быть применены определенные санкции тому, кто сдает эту квартиру», — разъясняет эксперт.

Так, если собственник не зарегистрировал временно человека, которому сдал квартиру, его могут оштрафовать на сумму 5 тысяч рублей. Если собственник квартиры уклоняется от оплаты налогов за получаемый доход при сдаче квартиры, то, в зависимости от объемов, к нему может быть применена уголовная ответственность.

Ранее RostovGazeta сообщала о новом мошенничестве в Ростове при сдачи квартир в аренду.

Ростовчане сообщают о новом виде мошенничества при аренде квартиры
Узнать подробнее
Читайте также:
За месяц стоимость аренды квартир в крупных городах России выросла на 6%«Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в РостовеЖительницу Дона заподозрили в интернет-афере при сдаче квартиры
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Закон#Ростов#Аренда квартиры#Регистрация#Квартиранты#Крокус#Временная регистрация#Сдача жилья#Сдача квартиры
Подпишитесь
Незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске
Сегодня, 09:19
Синоптики рассказали, когда придет сильная жара в Ростов
Сегодня, 05:55
Дон подтопил центральный пляж Ростова на левом берегу
Вчера, 17:39
Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове
Вчера, 16:41
«Огненный выпуск» Великой Отечественной: легендарный ростовский хирург Петр Коваленко
Вчера, 15:17
"