Житель Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Инцидент произошел в хуторе Апаринский. В полицию поступил звонок об агрессивном и неадекватном поведении мужчины. Прибывшие на место правоохранители пытались утихомирить дебошира. Однако тот поспешил скрыться.
Полицейские попытались силой задержать нарушителя, но тот продолжал сопротивляться. Тогда силовики «попытались применить специальные средства». В этот момент у мужчины появилась пена изо орта, и «он перестал подавать признаки жизни». Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть нарушителя. От чего она наступила, предстоит установить после экспертизы.
«При внешнем осмотре видимых телесных повреждение не выявлено», — заверяют в МВД.
Однако служебную проверку в отношении сотрудников, работавших на месте происшествия, все-таки организовали.
В социальных сетях писали, что дебошир якобы вломился в чужой дом и устроил там погром, а также грозился взять в заложники проходящую мимо женщину. В полиции эту информацию не подтверждали и не опровергали.
Ранее неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области.