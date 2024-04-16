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Житель Ростовской области разнес чужой дом, устроил побег и внезапно умер

Житель Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер

16 апреля 2024, 13:11
Фото: rosguard.gov.ru / для иллюстрации
Житель Ростовской области разнес чужой дом, устроил побег и внезапно умер
Дебошир умер во время погони полицейских, подробностями странного происшествия в Усть-Донецком районе поделились в управлении МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел в хуторе Апаринский. В полицию поступил звонок об агрессивном и неадекватном поведении мужчины. Прибывшие на место правоохранители пытались утихомирить дебошира. Однако тот поспешил скрыться.

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Полицейские попытались силой задержать нарушителя, но тот продолжал сопротивляться. Тогда силовики «попытались применить специальные средства». В этот момент у мужчины появилась пена изо орта, и «он перестал подавать признаки жизни». Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть нарушителя. От чего она наступила, предстоит установить после экспертизы.

«При внешнем осмотре видимых телесных повреждение не выявлено», — заверяют в МВД.

Однако служебную проверку в отношении сотрудников, работавших на месте происшествия, все-таки организовали.

В социальных сетях писали, что дебошир якобы вломился в чужой дом и устроил там погром, а также грозился взять в заложники проходящую мимо женщину. В полиции эту информацию не подтверждали и не опровергали.

Ранее неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#18+#Происшествия
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