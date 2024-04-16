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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

В Ростовской области 16 апреля ожидается штормовой ветер

Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре до 72 метров в час

16 апреля 2024, 06:36
Фото: 71.mchs.gov.ru
В Ростовской области 16 апреля ожидается штормовой ветер
В Ростовской области 16 апреля синоптики прогнозируют штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС.

На территории региона в отдельных районах ожидаются дожди с грозами. Скорость порывов ветра может достигать до 20 метров в секунду, что эквивалентно примерно 72 километрам в час.

Автомобилистов просят проявить особую осторожность на дорогах в период неблагоприятной погоды.

Важно соблюдать безопасную скорость и соблюдать дистанцию между автомобилями.

Во время сильного ветра рекомендуется избегать парковки транспортных средств возле слабозакрепленных или ненадежных конструкций, чтобы избежать возможных аварий и повреждений.

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Экстремальные погодные условия требуют бдительности и предельной осторожности со стороны жителей области, а также оперативных действий со стороны спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

Ранее синоптики рассказали о том, когда Ростов настигнет сильная жара с температурой свыше 30 градусов.

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