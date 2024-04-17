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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Бизнес-центр возле набережной Ростова-на-Дону продают за 310 млн рублей

Бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону продают за 310 млн рублей

17 апреля 2024, 13:22
Фото: яндекс.карты
Бизнес-центр возле набережной Ростова-на-Дону продают за 310 млн рублей
В Ростове-на-Дону хотят с торгов реализовать восьмиэтажное офисное здание, говорится на сайте Российского аукционного дома.

Общая площадь составляет 7,7 тысячи квадратных метров, под аренду можно отдать 4,5 тысячи «квадратов». Сам комплекс расположен в центре города — на проспекте Буденновский, 2, рядом с набережной. Менее чем в километре находятся Ворошиловский и Темерницкий мосты, недалеко есть главный автовокзал.

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Начальная стоимость здания составляет 310,6 миллиона рублей, а заявки на торги будут принимать до 23 мая.

Владелец написал, что это готовый арендный бизнес, который даст гарантированную доходность. Причина продажи этого комплекса не раскрывается.

Ранее стало известно, что старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Набережная#Офисное здание#Бизнес-центр
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