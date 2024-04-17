Бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону продают за 310 млн рублей

Общая площадь составляет 7,7 тысячи квадратных метров, под аренду можно отдать 4,5 тысячи «квадратов». Сам комплекс расположен в центре города — на проспекте Буденновский, 2, рядом с набережной. Менее чем в километре находятся Ворошиловский и Темерницкий мосты, недалеко есть главный автовокзал.