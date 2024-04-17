Бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону продают за 310 млн рублей

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Общая площадь составляет 7,7 тысячи квадратных метров, под аренду можно отдать 4,5 тысячи «квадратов». Сам комплекс расположен в центре города — на проспекте Буденновский, 2, рядом с набережной. Менее чем в километре находятся Ворошиловский и Темерницкий мосты, недалеко есть главный автовокзал.
Начальная стоимость здания составляет 310,6 миллиона рублей, а заявки на торги будут принимать до 23 мая.
Владелец написал, что это готовый арендный бизнес, который даст гарантированную доходность. Причина продажи этого комплекса не раскрывается.
Ранее стало известно, что старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове.