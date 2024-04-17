IV Конгресс молодых ученых будет проходить в «Сириусе» с 20 по 22 ноября

В ходе заседания Антон Кобяков перечислил наиболее важные задачи, стоящие перед отечественной наукой. Он отметил, что сейчас в приоритете для страны — развитие собственных компетенций для разработки конкурентоспособных технологий и продуктов. Это поможет России достичь нового уровня технологического развития. Для решения масштабных проблем наша страна должна использовать свой опыт, а также искать новые возможности для роста и активно участвовать в обсуждении глобальных вопросов, предполагающих межгосударственное взаимодействие в области науки.