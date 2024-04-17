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IV Конгресс молодых ученых будет проходить в «Сириусе» с 20 по 22 ноября

IV Конгресс молодых ученых будет проходить в «Сириусе» с 20 по 22 ноября

17 апреля 2024, 08:22
Фото: photo.roscongress.org
В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы, ответственной за подготовку и проведение Конгресса молодых ученых и связанных с ним мероприятий-спутников, Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий.

Председательствовал на заседании советник президента России Антон Кобяков.

IV Конгресс запланирован на 20 — 22 ноября. Событие будет проходить на федеральной территории «Сириус». Напомним: в 2022 году президент РФ Владимир Путин объявил в России Десятилетие науки и технологий, ключевое событие которого — Конгресс молодых ученых, пишет 56orb.ru.

Каждый год на площадке мероприятия собираются ведущие представители отечественной науки, образования, бизнеса, госструктур, крупных индустриальных предприятий и госкорпораций. Однако основными участниками являются молодые ученые, включая тех, которые на конкурсной основе получили гранты. Также на конгресс приезжают школьники и студенты.

В ходе заседания Антон Кобяков перечислил наиболее важные задачи, стоящие перед отечественной наукой. Он отметил, что сейчас в приоритете для страны — развитие собственных компетенций для разработки конкурентоспособных технологий и продуктов. Это поможет России достичь нового уровня технологического развития. Для решения масштабных проблем наша страна должна использовать свой опыт, а также искать новые возможности для роста и активно участвовать в обсуждении глобальных вопросов, предполагающих межгосударственное взаимодействие в области науки.

Участниками III Конгресса стали более 5000 человек, включая молодых научных деятелей из разных уголков страны, в том числе новых регионов. Помимо российских ученых, на мероприятии присутствовали делегаты из различных стран, таких как Китай, Беларусь, Казахстан, Иран, Киргизия, Куба, Южно-Африканская Республика и других.

Отметим: конгресс организуется при участии Минобрнауки России, Фонда Росконгресс и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

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